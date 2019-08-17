Матери детей-инвалидов написали письмо Путину с просьбой легализовать запрещенные лекарства

Матери детей-инвалидов написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, заявив о проблеме применения нелегализованных в России противоэпилептических препаратов. Накануне из-за полученного по почте запрещенного лекарства была задержана москвичка, сын которой страдает эпилепсией. Это уже второй подобный случай за последний месяц.

«Просим вас разорвать этот замкнутый круг и найти конструктивное решение применения нелегализованных в России противоэпилептических препаратов, которые успешно и законно используют врачи во всем мире»,— говорится в послании, опубликованном руководителем Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Депздрава Москвы Нютой Федермессер в Facebook.

Авторы письма отмечают, что с проблемой выбора сталкиваются не только родители детей, которым нужен запрещенный препарат, но и врачи, которые знают о лекарстве, которое может помочь ребенку, но боятся озвучивать его название, «ведь у них тоже есть ребенок».

Как сообщила госпожа Федермессер, сейчас Центр паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы формирует списки семей, в которых детям нужны запрещенные лекарства. Депздрав, по ее словам, уже договорился с Минздравом о том, что эти данные будут пополняться и передаваться в министерство на регулярной основе. Ранее Минздрав пообещал провести «тщательный анализ всех неправомерных случаев назначения врачами незарегистрированных лекарственных средств до проведения консилиума».

Напомним, женщина была задержана 16 июля в Москве в отделении почты при получении посылки с противосудорожным транквилизатором фризиум, не зарегистрированным в России. Посылка с таблетками была конфискована, а домой к семье приехали с обысками. Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

При похожих обстоятельствах в июле задержали мать ребенка с редким генетическим заболеванием Елену Боголюбову, посылку с препаратом изъяли. Задержание госпожи Боголюбовой вызвало широкий общественный резонанс, что помогло добиться закрытия уголовного дела.

Подробнее о резонансном деле читайте в материале “Ъ” «“Ни у Миши, ни у Арсения до сих пор нет лекарств”».