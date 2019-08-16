Дело о заказе незарегистрированного лекарства для больного эпилепсией возбудила таможня

По факту получения женщиной в одном из почтовых отделений Москвы не зарегистрированного в России противосудорожного лекарства фризиум для своего сына, страдающего эпилепсией, возбуждено уголовное дело, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС). Мать ребенка проходит по делу в качестве свидетеля.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина, получившая посылку, заказала лекарственный препарат через интернет для своего 25-летнего сына, при этом она не представила соответствующего рецепта врача или заключения консилиума о необходимости применения препарата.

«Всего жительница столицы получила три международных почтовых отправления (МПО) с фризиумом. Общий размер партии составил 600 таблеток. Препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен постановлением правительства РФ №681 от 30 июня 1998 года»,— сказали в ФТС.

О задержании женщины сообщила накануне глава детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава на своей странице в Facebook. По ее словам, сразу после получения посылки женщина была задержана сотрудниками таможенной службы отдела по борьбе с контрабандой наркотиков. Ее продержали в отделении почты около пяти часов, после чего приехали к ней домой с обыском, изъяв системный блок от компьютера.

В СКР заявили, что не возбуждали уголовное дело в отношении заказавшей иностранное лекарство матери. Минздрав пообещал проанализировать назначения врачами незарегистрированных лекарственных средств.

Подробнее о резонансном деле читайте в материале “Ъ” «“Ни у Миши, ни у Арсения до сих пор нет лекарств”».

О ситуации с незарегистрированными лекарствами читайте в интервью “Ъ FM” директора «Дома с маяком» «“Родителей вынуждают нарушать закон”».