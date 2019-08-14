Кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму, сообщила председатель окружной комиссии Ирина Вялых. Ранее Мосгоризбирком отказался допустить господина Митрохина до выборов, однако Мосгорсуд обязал облизбирком зарегистрировать его кандидатом в депутаты.

«Окружная избирательная комиссия по выборам в депутаты Московской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 43 решила: зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской думы седьмого созыва Митрохина Сергея Сергеевича»,— говорится в решении избиркома (цитата по «РИА Новости»).

Накануне, 13 августа, Мосгорсуд рассматривал жалобу господина Митрохина на отказ в регистрации на выборах. До этого он обжаловал отказ окружной избирательной комиссии (ОИК) в Мосгоризбиркоме. ОИК предписали заново рассмотреть вопрос о его регистрации, однако после перепроверки подписей кандидату все еще не хватало 40 подписей. Как рассказал господин Митрохин “Ъ”, накануне судья в присутствии прокурора перепроверил подписи.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и другим независимым кандидатам. Причиной отказа стало недопустимое количество брака в подписях избирателей. Оппозиционеры считают, что их специально не допустили к выборам.

В столице с июля проходят протестные акции в их поддержу. Последняя прошла 10 августа, на нее вышли около 50 тыс. человек Следующая запланирована на 17 августа, мэрия ее разрешить отказалась, организаторы уже оспорили решение властей.

О том, что предшествовало заседанию, читайте в материале “Ъ”.