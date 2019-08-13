Мосгорсуд обязал облизбирком зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Московский городской суд отменил решение об отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина.

«Мосгорсуд вынес решение, которым удовлетворил административное исковое заявление Митрохина, отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации в качестве кандидата, обязал окружную избирательную комиссию по выборам в депутаты МГД седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 43 зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Митрохина»,— сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Сегодня, 13 августа, Мосгорсуд рассматривал жалобу господина Митрохина на отказ в регистрации на выборах. До этого он обжаловал отказ окружной избирательной комиссии (ОИК) в Мосгоризбиркоме. ОИК предписали заново рассмотреть вопрос о его регистрации, однако после перепроверки подписей кандидату все еще не хватало 40 подписей. Как рассказал господин Митрохин “Ъ”, накануне судья в присутствии прокурора перепроверил подписи.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и другим независимым кандидатам. Причиной отказа стало недопустимое количество брака в подписях избирателей. Оппозиционеры считают, что их специально не допустили к выборам.

В столице с июля проходят протестные акции в их поддержу. Последняя прошла 10 августа, на нее вышли около 50 тыс. человек Следующая запланирована на 17 августа, мэрия ее согласовать отказалась, организаторы уже оспорили решение властей.

О том, что предшествовало заседанию, читайте в материале “Ъ”.