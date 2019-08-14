Главные анонсы 14 августа

Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на арест обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля Ивана Подкопаева, Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Самариддина Раджабова. Акция 27 июля была несанкционированной. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило более чем о 1,3 тыс. задержанных. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По делу уже арестованы 14 человек. Новые акции планируются 17 и 24 августа, они пока не санкционированы. Подробнее о протестах

Басманный суд Москвы рассмотрит уголовное дело бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд руб. Бывший чиновник, экстрадированный в начале нынешнего года из Франции, полностью признал вину и исковые претензии потерпевшей стороны, поэтому процесс будет проведен в особом порядке, а сам господин Кузнецов получит относительно мягкое наказание. Подробнее о деле

В Казани суд проведет заседание по уголовному делу бывшего главы правления Татфондбанка Роберта Мусина. В июле ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, в результате которого банку был причинен ущерб на 53 млрд руб. Изначально господина Мусина также обвиняли в особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств, но в итоге эти претензии были сняты. Экс-банкир признал свою вину лишь частично. Подробнее о деле

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову. Его задержали 26 марта. Экс-министр обвиняется в организации преступного сообщества и махинациях на сумму 4 млрд руб. По версии следствия, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, он организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний. Об аресте денег Михаила Абызова

Чем известен Михаил Абызов Читать далее

Пройдет заседание совета директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). В июле гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил у президента России Владимира Путина 300 млрд руб. из бюджета на докапитализацию ОАК, которую власти в прошлом году передали «Ростеху». Средства пойдут на покрытие убытков прошлых лет и создание среднемагистрального самолета МС-21. Подробнее