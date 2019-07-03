Банкир злоупотребил на 53 миллиарда

В Татарстане завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, в результате которого банку был причинен ущерб на 53 млрд руб. Изначально господина Мусина также обвиняли в особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств, но в итоге эти претензии были сняты. Экс-банкир признал свою вину лишь частично.

Следственное управление (СУ) Следственного комитета РФ (СКР) по Татарстану сообщило о передаче уголовного дела в отношении экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина в Вахитовский районный суд Казани. Обвинительное заключение утвердила прокуратура республики. Бывшему банкиру инкриминируют ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Максимальное наказание по данной части — лишение свободы на десять лет. В то же время господин Мусин может отделаться штрафом до 1 млн руб. либо в размере его заработка за последние пять лет. Суд также может назначить принудительные работы на срок до пяти лет.

Господин Мусин был одним из основателей и бенефициаром Татфондбанка, в прошлом одного из крупнейших банков Татарстана. С 2016 года он был председателем правления кредитной организации. В разные годы он также возглавлял Министерство финансов Татарстана и являлся председателем совета директоров банка «Ак Барс». Роберт Мусин остается действующим депутатом Госсовета Татарстана (избирался в 2014 году по списку «Единой России»).

В конце 2016 года у Татфондбанка начались проблемы. Тогда Центробанк ввел временную администрацию в банке, а самого господина Мусина отстранил от управления. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка (дыра в его капитале на тот момент оценивалась в 97 млрд руб.). В тот же день Роберт Мусин был задержан и по решению суда помещен в СИЗО. Однако уже в январе 2018 года меру пресечения изменили на домашний арест.

В деле Роберта Мусина шесть преступных эпизодов.

По данным СУ, в конце 2016 года перед введением временной администрации в банке его глава вывел ликвидное залоговое обеспечение на общую сумму более 20 млрд руб.

Залоги были предоставлены по кредитам, выданным Татфондбанком, крупнейшими татарстанскими организациями. В их числе Зеленодольский завод имени Горького, ПСО «Казань», Казанский хлебозавод №3, Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана. Следствие также считает, что по вине господина Мусина не была погашена задолженность по кредитам в размере более 7 млрд руб.

Кроме того, в СУ установили, что экс-глава банка выделил кредитную линию ООО «Бытовая электроника», которое руководило сетью магазинов бытовой техники DOMO. Компания считалась частью бизнес-империи господина Мусина. По мнению следствия, он знал, что «фирма и связанные с ней ряд компаний не способны погасить кредитную задолженность». В итоге 19 млрд руб. в банк так и не были возвращены.

В деле есть эпизод с выводом денег в Швейцарию. Роберт Мусин, считает следствие, получил кредит в размере 253 млн руб. для подконтрольного ему ООО «Казанская СХТ», однако затем деньги были переведены в зарубежную фирму BARG AG. Кредит возвращен не был. Также экс-банкир обвиняется в махинациях с облигациями банка. Следствие также считает, что Татфондбанк незаконно получил у ЦБ 3,1 млрд руб. Организация предоставила «фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами». Общий ущерб от действий господина Мусина следствие оценило в 53 млрд руб.

Стоит отметить, что изначально господину Мусину также были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). При этом одно из уголовных дел по ст. 201 УК РФ было выделено в отдельное производство. С материалами этого дела господин Мусин знакомился еще с прошлого года.

Однако в итоге все предыдущие дела были объединены в одно уголовное дело, сообщили “Ъ” в СУ СКР по республике. В настоящий момент в мошенничестве и легализации денежных средств господин Мусин уже не обвиняется.

В прокуратуре Татарстана “Ъ” подтвердили, что суд будет рассматривать «одно общее дело», квалифицированное по ст. 201 УК РФ.

Объем уголовного дела составил 517 томов. В ходе расследования было опрошено более 300 свидетелей, среди которых высокопоставленные чиновники Татарстана. Следователи провели более 200 выемок, обысков, осмотров предметов и документов.

Получить комментарии адвоката господина Мусина не удалось, в прокуратуре Татарстана сообщили, что экс-банкир признал вину лишь частично.

Кирилл Антонов, Казань