США отложат введение пошлины на часть китайских товаров

Торговое представительство США сообщило о следующих шагах по введению новой пошлины в 10% на товары из Китая. Некоторые категории товаров начнут облагаться пошлинами только с 15 декабря. Среди них — мобильные телефоны, ноутбуки, игровые приставки, компьютерные мониторы, определенные виды одежды и обуви.

Ведомство подтвердило, что изменения для других наименований вступят в силу 1 сентября, как и планировалось. Некоторые товары новой пошлиной облагаться не будут. Это товары, связанные со сферой здоровья и национальной безопасностью.

Торговая война США и Китая Хроника взаимных ограничительных мер Читать далее

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала переговоров, которая затронет продукты на общую сумму $300 млрд. После этого заявления цена нефти марки Brent упала до $57,15.

Ранее на саммите G20 лидерам США и Китая удалось достичь торгового перемирия. По итогам встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, новые пошлины Вашингтона на китайские товары были отложены. Следующий раунд торговых консультаций Пекина и Вашингтона состоится в сентябре в США.

Подробнее о торговом перемирии — в материале “Ъ” «Китай опять зовут к столу».

О влиянии торговой войны США и Китая на прогнозы цен на нефть — в публикации “Ъ” «Торговая война с баррелем».