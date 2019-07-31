Следующий раунд торговых консультаций Пекина и Вашингтона состоится в сентябре в США

Китайско-американские торговые переговоры завершились в Шанхае раньше намеченного срока, сообщает AP. Американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином направилась в аэропорт, не прокомментировав итоги встречи.

По данным «Синьхуа», следующий раунд консультаций на высоком уровне состоится в сентябре в США. Отмечается, что стороны провели «откровенный, высокоэффективный и конструктивный диалог», а также затронули вопрос увеличения закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции.

Напомним, на саммите G20 президент США и председатель КНР достигли торгового перемирия между США и Китаем. По итогам встречи новые пошлины Вашингтона на китайские товары были отложены.

Подробнее о ситуации в материале “Ъ” «Китай опять зовут к столу».