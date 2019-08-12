Главные новости к утру 12 августа

Роскомнадзор потребовал от Google пресечь использование YouTube для рекламы несанкционированных акций. Сейчас «push-уведомления» о мероприятиях получают даже те пользователи, «которые не подписаны на соответствующие каналы». Отсутствие реакции американской компании будет расценено «как вмешательство в суверенные дела государства», подчеркнули в ведомстве. Как прошел митинг на проспекте Сахарова

Режиссер Дмитрий Васильев, задержанный 9 августа в рамках дела о массовых беспорядках, освобожден из изолятора временного содержания. Накануне господина Васильева срочно перевезли из спецприемника в больницу с подозрением на возможность развития отека мозга. По словам адвокатов, состояние здоровья резко ухудшилось по вине следователя — тот отказал страдающему диабетом режиссеру в использовании необходимых препаратов.

Анкара может приобрести российские истребители Су-35 после отказа Вашингтона продавать F-35. По данным газеты Yeni afak, в ближайшее время секретариат оборонной промышленности, командование ВВС Турции и другие заинтересованные ведомства должны предоставить свои отзывы на Су-35. Если они окажутся положительными, будут инициированы официальные переговоры с Москвой о покупке. Как Турция ищет замену истребителям F-35

Средний чек в российских магазинах упал до минимума. За один поход в магазин в июле россияне в среднем тратили 546 руб. Наиболее резко сумма единовременной покупки снизилась на Северо-Западе — на 3,2%, до 598 руб. В «Ромире», проводившем исследование, полагают, что это произошло за счет удешевления овощей и фруктов.

О предстоящих 12 августа событиях читайте в анонсе “Ъ”.