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Главные анонсы 12 августа

В Москве начнется предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мосгордумы. Агитационные материалы будут показывать на телеканалах «Москва 24» и «Москва Доверие». Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Напомним, предвыборная кампания в Москве сопровождается массовыми протестами из-за недопуска независимых кандидатов. За это время состоялось несколько согласованных и несогласованных акций, на которых, по официальным данным, было задержано более 2 тыс. человек. Против некоторых из них возбуждены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках, насилии в отношении представителей власти и препятствовании работе избиркомов. О предвыборной ситуации

В Туркмении в национальной туристической зоне «Аваза» пройдет первый Каспийский экономический форум. Российскую делегацию на форуме возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев. Запланирована встреча господина Медведева с президентом, главой кабинета министров Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Напомним, в августе 2018 года главы стран Каспийской пятерки (Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран) подписали в Актау в Казахстане конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. О новом статусе Каспия

В Москве арбитражный суд рассмотрит заявления АО «Дом.РФ» о признании банкротом основателя ГК Urban Group Александра Долгина.

Напомним, Urban Group являлся одним из крупных застройщиков жилья в Подмосковье. У компании на момент банкротства было 14,6 тыс. заключенных договоров долевого участия на строительство квартир общей стоимостью больше 50 млрд руб. Почему рухнул бизнес Urban Group

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