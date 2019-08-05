Член Либертарианской партии подал заявление на сотрудников Росгвардии, разбивших ему голову на акции 27 июля

Член Либертарианской партии Андрей Забурдяев подал заявление в Следственный комитет России (СКР), в котором попросил завести уголовное дело на сотрудников Росгвардии, которые разбили ему голову дубинкой на акции в Москве 27 июля. «Приложил справку из травмпункта и диск с кадрами избиения дубинкой. (Потребовал.—“Ъ”) возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий с применением насилия)»,— сказал он «МБХ медиа».

Господин Забурдяев попросил провести проверку, опросить избивших его сотрудников Росгвардии и в срочном порядке истребовать видеозаписи с камер наблюдения «Безопасный город», поскольку они хранятся 30 суток.

Ранее о том, что Андрею Забурдяеву разбили голову, сообщал один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов.

Члену ЛПР Андрею Забурдяеву полицейские разбили голову. pic.twitter.com/G6GF7mcnRu — Mikhail Svetov (@msvetov) July 27, 2019

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В Москве после этого прошло несколько акций протеста, одна из них — 27 июля, она была несогласованной. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило более чем о 1300 задержанных.

После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По делу уже арестованы девять человек.

3 августа в центре Москвы состоялась еще одна акция. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», был задержан 1001 человек. Еще одна акция протеста запланирована на 10 августа, она согласована властями.

О том, как прошла акция 27 июля, читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».

Подробнее об акции 3 августа — в публикации “Ъ” «Бульварному кольцу положили конец».

Как отреагировали власти — в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».