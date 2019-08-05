Трамп обсудил случаи массового расстрела людей с ФБР и Конгрессом

Президент США Дональд Трамп обсудил с директором ФБР, генпрокурором и членами Конгресса случаи массового расстрела людей, которые произошли в штатах Огайо, Техас и Иллинойс, где погибло 29 человек. По словам американского президента, главной темой обсуждения стал вопрос о том, что можно сделать, чтобы предотвратить подобные инциденты.

«Ненависти нет места в нашей стране, и мы позаботимся об этом»,— сказал господин Трамп (цитата по Reuters). Он не раскрыл подробностей, добавив, что сделает заявление позже.

Некоторые политики в США обвинили президента в разжигании расовых разногласий из-за его антимигрантских высказываний, сделанных ранее. Критики также обвиняли его в расизме и предлагали запустить процедуру отстранения Дональда Трампа от власти. Но в ходе голосования инициативу не поддержали.

«Дональд Трамп несет ответственность за это. Он несет ответственность, потому что он разжигает страх, ненависть и фанатизм»,— заявил американский сенатор Кори Букер.

Отметим, что власти Мексики рассматривают произошедшее, как теракты против своих соотечественников. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что могут потребовать экстрадиции ответственного за стрельбу в техасском городе Эль-Пасо.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье мужчина открыл огонь у бара Ned Peppers Bar в Дейтоне. Погибли девять человек, пострадали 27. Стрелок был убит на месте сотрудником полиции.

Ранее в этот же день произошла стрельба в торговом центре в Эль-Пасо. В результате погибли 20 человек. Стрелявший сдался полиции, им оказался 21-летний мужчина. Еще семь человек получили ранения при стрельбе в одном из парков Чикаго.

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