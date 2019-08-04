Семь человек были ранены при стрельбе в парке в Чикаго

В результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс) пострадали семь человек, состояние одного оценивалось как критическое. Как сообщают NBC со ссылкой на данные полиции, неизвестный открыл стрельбу из черного Chevrolet Camaro. Сейчас преступник находится в розыске.

Ранее сообщалось, что у бара в американском Дейтоне в Огайо и в торговом центре в техасском городе Эль-Пасо также произошла стрельба. В Дейтоне погибли десять человек, включая стрелка, 26 пострадали, в Эль-Пасо — погибли 20 человек, 26 — пострадали, стрелявший сдался полиции.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу «в связи с трагическими инцидентами».