Стрельбу в Дейтоне открыл житель Огайо Коннор Беттс

Полиция раскрыла личность подозреваемого в стрельбе в американском Дейтоне (штат Огайо). Источник телеканала CBS News рассказал, что стрелком оказался Коннор Беттс —24-летний житель города Беллбрук, расположенного в том же штате. Утром полиция провела у него обыск.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье мужчина открыл огонь у бара Ned Peppers Bar в Дейтоне. Погибли девять человек, пострадали 27. Стрелок был убит на месте сотрудником полиции.

Ранее в этот же день произошла стрельба в торговом центре в техасском городе Эль-Пасо. В результате погибли 20 человек. Стрелявший сдался полиции, им оказался 21-летний мужчина.