Ирак отрицает, что ему принадлежит задержанный в Персидском заливе танкер

Министерство нефти Ирака заявило, что не имеет никакого отношения к захваченному Ираном танкеру с контрабандной нефтью, сообщает Reuters. «Министерство не экспортирует дизельное топливо за рубеж»,— говорится в сообщении ведомства.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что задержал иностранный танкер с контрабандным топливом, который направлялся в «некоторые арабские страны». На борту находились семь моряков разных национальностей. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление КСИР сообщил, что нефтеналивной танкер, задержанный в Персидском заливе, принадлежит Ираку.

Напомним, 19 июля КСИР задержал британский танкер Stena Impero. По заявлению иранских властей, он проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна. На захваченном судне находится три российских моряка.

После инцидента Великобритания призвала созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. Предложение поддержали Италия, Нидерланды и Франция. США заявили, что создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. МИД России также представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Танкерная война переходит в санкционную».