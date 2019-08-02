Окружная комиссия не зарегистрировала Митрохина из-за отсутствия кворума

Заседание окружной избирательной комиссии (ОИК), на котором должна была состояться регистрация представителя партии «Яблоко» Сергея Митрохина кандидатом на выборах в Мосгордуму, было отменено. Как сообщил представить ОИК штабу господина Митрохина, комиссия не собрала необходимого кворума.

«Перетрудились на проверке подписей. Когда надо было их забраковывать, комиссия собиралась оперативно и в полном составе»,— прокомментировал отмену заседания незарегистрированный кандидат в своем Facebook.

Ранее Мосгоризбирком (МГИК) удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на решение об отказе в регистрации на выборы депутатов в Мосгордуму, принятое ранее ОИК. На основании этого решения окружная избирательная комиссия №43 по району Арбат должна восстановить господина Митрохина в качестве кандидата и допустить к участию в выборах, которые назначены на 8 сентября.

Из 23 поданных на отказ в регистрации жалоб МГИК удовлетворил только одну — Сергея Митрохина. Остальные кандидаты, получившие отказ Мосгоризбиркома, могут обжаловать это решение в Центральной избирательной комиссии или суде. Всего отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму получили 57 человек, в основном это оппозиционные самовыдвиженцы.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. Митинг, начавшийся у здания московской мэрии, несколько часов проходил в центре столицы. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло по меньшей мере 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных, 265 из которых провели две ночи в отделах полиции. Сегодня Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца первых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на акции 27 июля. Им грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

В эту субботу, 3 августа, планируется новая акция за честные выборы в Мосгордуму и в поддержку незарегистрированных кандидатов. Мэрия Москвы разрешила проведение митинга только на проспекте Сахарова. Оппозиция с этим местом не согласна и планировала устроить серию пикетов на Бульварном кольце. МВД предостерегает граждан от участия в несогласованной акции.

О процедуре рассмотрения жалоб незарегистрированных кандидатов читайте в материале “Ъ” «“Доверия не всегда достаточно”».