ТАСС: по делу о массовых беспорядках 27 июля задержаны еще пять человек

Еще пять подозреваемых задержаны по уголовному делу о массовых беспорядках, возбужденному после несанкционированной акции 27 июля в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. По информации источника, суд изберет задержанным меру пресечения в понедельник, 5 августа.

«В понедельник будет избираться мера пресечения в отношении еще пятерых фигурантов дела о беспорядках»,— сказал источник агентству.

После субботней акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). Сегодня, 2 августа, Пресненский суд Москвы арестовал до 27 сентября четверых фигурантов дела — Ивана Подкопаева, Алексея Миняйло, Кирилла Жукова и Самариддина Раджабова. Также по делу о массовых беспорядках проходит Евгений Коваленко, бросивший мусорный бак в сотрудника ОМОНа и арестованный сразу после акции. Кроме ч. 2 ст. 212 УК РФ господам Жукову, Коваленко и Раджабову инкриминируется ч. 1 ст. 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти).

В эту субботу, 3 августа, планируется новая акция за честные выборы в Мосгордуму и в поддержку незарегистрированных кандидатов. Мэрия Москвы разрешила проведение митинга только на проспекте Сахарова. Оппозиция с этим местом не согласна и планировала устроить серию пикетов на Бульварном кольце. МВД и Генпрокуратура предостерегли граждан от участия в несогласованной акции.

О реакции московских властей на прошедшую акцию читайте в материале “Ъ” «Тверскую разгоняют до Болотной».

Об исследовании о протестных настроениях в Москве читайте в материале “Ъ” «Политизация достаточно высока».