ОНФ считает ошибкой ликвидацию игорной зоны «Азов-Сити»

Член регионального штаба ОНФ и модератор тематической площадки «Демография» в Краснодарском крае Валерий Черненко, принявший участие в выездном совещании, посвященном реализации нацпроектов, заявил, что ликвидация игорной зоны «Азов-Сити» в Щербиновском районе Кубани было большой ошибкой. По его словам, в результате закрытия казино и сопутствующей им инфраструктуры привело к тому, что 2 тыс. человек потеряли работу, а бюджет края лишился 600 млн руб. ежегодных налоговых поступлений.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, игорная зона «Азов-Сити» была закрыта 31 декабря 2018 года по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это решение было связано с тем, что согласно закону в одном регионе не может быть двух и более игорных зон. В Краснодарском крае с 2017 года действует игорная зона «Красная Поляна» в одноименном поселке Сочи. «Азов-Сити» была создана в 2010 году.

В минувшем году депутаты Законодательного собрания Краснодарского края предложили перепрофилировать «Азов-Сити» в промышленный парк, однако, до сих пор никаких шагов в эту сторону сделано не было. В первом полугодии текущего года доходы в бюджет края с налога на игорный бизнес составили 232,9 млн руб., снизившись в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 27,2%. Эксперты связывают это как раз с закрытием «Азов-Сити».

Дмитрий Михеенко