Оппозиция сообщила об обысках у соратника Дмитрия Гудкова

Следователи провели обыски у экс-кандидата в Мосгордуму Егора Жукова, сообщается в Facebook-аккаунте оппозиционера Дмитрия Гудкова (находится под административным арестом). «Обыск у него начался после 2 часов ночи, он успел предупредить знакомых буквально двумя фразами. Вели обыск одновременно как минимум 8 человек»,— говорится в тексте.

«Обыск был связан с делом о массовых беспорядках (ст. 212 ч. 2 УК РФ, участие). Статус Егора — задержанный, меру пресечения в течение 48 часов выберет Пресненский суд»,— отмечается в сообщении.

После обыска господина Жукова увезли с адвокатом на допрос в Следственный комитет России (СКР) на Новокузнецкую улицу (московское управление).

Напомним, 27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило более чем о 1300 задержанных.

По итогам акции московские суды арестовали более 60 человек. Среди них — Дмитрий Гудков (30 суток), Владимир Милов (30 суток), Юлия Галямина (десять суток), Константин Янкаускас (семь суток), Александр Соловьев (восемь суток), Илья Яшин (десять суток), Иван Жданов (15 суток). Перед акцией, 24 июля, также на 30 суток под стражу заключили Алексея Навального.

После акции СКР возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По версии следствия, группа лиц перед акцией разместила в интернете призывы принять в ней участие, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки». СКР уже предъявил обвинение пяти фигурантам дела.

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