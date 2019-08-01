Координатора штаба Навального задержали на выходе из спецприемника

Координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова задержан на выходе из спецприемника №2. Там он отбывал восемь суток административного ареста за повторное нарушение закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Олега Степанова задержали на выходе из спецприёмника №2, где он провёл 8-суточный арест. pic.twitter.com/bWesIEGmWF — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) August 1, 2019

Господин Степанов бы доставлен в ОВД «Хорошево-Мневники». Позднее в штабе сказали, что на него составлен протокол по ч.8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Проток составлен из-за акции в поддержку независимых кандидатов, которая прошла 16 июля на Трубной площади. Накануне за эту акцию был арестован на 30 суток один из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаил Светов.

Напомним, 27 июля в столице прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных.

Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ. Накануне обыски по этому делу прошли у нескольких участников акции. Их допросили в СКР в качестве свидетелей и отпустили. Сегодня ночью с обысками пришли к тренеру сборщиков подписей штаба Любови Соболь Алексею Миняйло. Кириллу Жукову, ранее привлеченному к административной ответственности за участие в акции, после допроса предъявили обвинение. Вину он не признает.

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