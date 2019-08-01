Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину

Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину. Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в Telegram, мера пресечения будет избрана завтра, 2 августа, Басманным судом.

«Вину ни в насилии, ни в массовых беспорядках он не признает. Кирилл сейчас задержан на 48 часов»,— написал господин Чиков. Он добавил, что интересы Кирилла Жукова представляет сотрудничающая с «Агорой» адвокат Светлана Байтурина.

Напомним, 27 июля в столице прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных.

Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ. Накануне обыски по этому делу прошли у нескольких участников акции. Их допросили в СКР в качестве свидетелей и отпустили. Сегодня ночью с обысками пришли к тренеру сборщиков подписей штаба Любови Соболь Алексею Миняйло. Кириллу Жукову, ранее привлеченному к административной ответственности за участие в акции, после допроса предъявили обвинение.

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