Цифровизация и технологии. 2019

Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
31 июля, среда
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Черноземье
Воронеж
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье
Слушать радио
коммерческий проект
Инноваторы идут в парки
В рейтинге Ассоциации инновационных регионов России по итогам 2018 года субъекты Черноземья расположились в зонах средне-сильных и средних инноваторов. Наилучшая позиция у Воронежской области, которая заняла 17 место. Среди прочих факторов рейтинг учитывает удельный вес организаций, в том числе малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, долю продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей и вовлеченность компаний во взаимодействие в рамках кластеров и технопарков. Большое внимание этим и многим другим аспектам развития промышленности уделяет губернатор Воронежской области Александр Гусев, сам начинавший карьеру в производственной сфере и принимавший участие в разработке более 30 новых технологий.
«Повышая надежность, мы повышаем безопасность»
Выполнение задач по цифровизации экономики, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, для отдельных отраслей — не далекая перспектива, а реалии сегодняшнего дня. Одна из таких отраслей — атомная энергетика. Концерн «Росэнергоатом», внедряя новые технологии, традиционно принимает во внимание опыт Нововоронежской АЭС — атомной электростанции, где проходило апробирование новых поколений энергоблоков. И в очередной раз пилотным, теперь уже по применению цифровых технологий, становится шестой энергоблок Нововоронежской АЭС. Внедрение новых технологий на нем позволит не только усилить контроль за работой оборудования, но и приведет к повышению уровня безопасности.
Технологии роста
Агропромышленный комплекс остается одной из ключевых отраслей экономики для шести регионов Черноземья. Наметившиеся в последние годы в сельском хозяйстве тенденции потребовали от сельхозтоваропроизводителей новых технологических решений для повышения конкурентоспособности, особенно в контексте развития экспорта. Но значительная роль в поддержке технологичных отраслей по-прежнему отводится региональным властям. Лидером в этом направлении стала Воронежская область, где губернатор Александр Гусев объявил курс на первоочередное развитие переработки, а областное правительство оказывает значительную поддержку наиболее сложным отраслям.
Науке добавляют жизни
Крупные университеты в Черноземье превращаются из исключительно образовательных учреждений в «центры развития регионов», где достижения науки используются для практического применения в экономике. В этом ученым может помочь создание в Воронежской и Белгородской областях научно-образовательных центров, где вузы объединятся с инновационными компаниями. При этом возникает риск разделения вузов на «касты» из нескольких «ведущих» и десятков остальных. Избежать этого пытаются региональные власти.
Эпоха официальных открытий
В Воронежской области и областном центре в последние годы удалось реализовать ряд передовых цифровых проектов — от суперкомпьютера в ведущем вузе Черноземья до интеллектуальной системы управления дорожным движением. Все эти проекты так или иначе реализовывались при поддержке регионального правительства. Лучшие практики цифровизации в Воронежской области — в нашем фотопроекте.
Приглашаем вас принять участие в онлайн-проектах «Коммерсант-Черноземье»:
- позвоните в черноземную редакцию (Воронеж): (473) 239-09-76, (473) 239-09-69
- напишите нам по эл. почте
1401@voronezh.kommersant.ru
- приходите в офис: Воронеж, ул.Кольцовская, 35а, офис 601
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия