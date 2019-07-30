Науке добавляют жизни

Крупные университеты в Черноземье превращаются из исключительно образовательных учреждений в «центры развития регионов», где достижения науки используются для практического применения в экономике. В этом ученым может помочь создание в Воронежской и Белгородской областях научно-образовательных центров, где вузы объединятся с инновационными компаниями. При этом возникает риск разделения вузов на «касты» из нескольких «ведущих» и десятков остальных. Избежать этого пытаются региональные власти. В частности, к поддержке всех видов образования, в том числе и среднего специального, призывает воронежский губернатор Александр Гусев.

Качество работы и известность университета в академическом сообществе традиционно измеряется его местом в различных рейтингах. Особенно ценятся зарубежные форматы ранжирования, в которые очень редко попадают вузы из российских регионов, однако это поощряется федеральными властями. Но сами руководители университетов признают, что рейтинги оказываются очень субъективными — в пользу этого говорит серьезный разброс показателей черноземных вузов по оценкам различных рейтинговых организаций.

Рейтинги выявляют одну из главных проблем высшей школы — а в итоге и инновационных центров Черноземья. Это серьезный разброс в качестве образования и уровнем научной деятельности между несколькими «ведущими» вузами и остальными образовательными учреждениями, которых в макрорегионе (вместе с частными учреждениями и филиалами) насчитывается до сотни.

Власти при этом считают, что вся система образования и науки должна развиваться гармонично. Губернатор Воронежской области Александр Гусев отмечает: «Ученые наши, прежде всего молодые ученые и студенты вузов, — это та основа, на которой мы должны строить планы на будущее, и они должны нам подсказывать, как эти планы можно сформировать». «Большое вам спасибо за то, что вы уделяете много времени и сил работе с молодежью, со студентами, аспирантами, — говорил он, выступая перед педагогическими работниками. — Мы видим, что эта работа не проходит бесследно. У нас есть хорошие результаты, наши вузы не только являются ведущими в Российской Федерации, но и занимают престижные места в мировых рейтингах».

Александр Гусев, губернатор Воронежской области: Мы понимаем, что сейчас появляются беспрецедентные возможности для того, чтобы развивать не только материальную базу образования, но и наполнять весь учебный процесс новыми направлениями, новыми возможностями и новыми способностями. Хочу вас заверить, что в ближайшие несколько лет система образования Воронежской области — и так устойчивая, и так очень хорошо функционирующая — будет развиваться и укреплять свою материальную базу

Более того, правительство Воронежской области, традиционно считающейся образовательным и научным центром Черноземья, работает не столько над развитием высшего, сколько над поддержкой среднего специального образования.

Так, в мае во время визита в регион премьер-министра РФ Дмитрия Медведева губернатор Александр Гусев обратился к нему с просьбой поддержать на федеральном уровне сельские учреждения среднего профессионального образования. «Давайте подумаем, как соединить федеральные усилия и региональные», — ответил господин Медведев.

Об этом же говорил Александр Гусев на заседании облправительства, посвященном развитию системы профессионального образования, в начале года. Он подчеркнул необходимость привлечения инвестиций в образовательную сферу, в том числе профессиональное образование в сельской местности. «Интересен проект взаимодействия с потенциальными разработчиками новых идей, новых направлений и создания новых предприятий — этим нужно пользоваться. Также необходима поддержка учреждений среднего специального образования, которые находятся на сельской территории», — сказал Александр Гусев.

Строчки вверх

Недавно перед началом приемной кампании практически одновременно были опубликованы два наиболее авторитетных рейтинга отечественных высших учебных заведений за 2019 год — 100 лучших вузов России агентства RAEX и «Национальный рейтинг университетов» «Интерфакса». Данные экспертов в этом году подтверждают тенденцию: те университеты, которые и ранее были в числе лучших, смогли улучшить показатели, в то время как остальные, наоборот, опускаются в рейтингах все ниже.

Эксперты разошлись в выборе лучшего в Черноземье вуза: в первом рейтинге лидирует Воронежский госуниверситет, а во втором — Белгородский.

В рейтинг RAEX за 2019-й вошли, как и несколькими годами, семь вузов из Черноземья. Почти всем им удалось улучшить показатели. Крупнейший в Черноземье Воронежский госуниверситет (ВГУ) занял 42 место и традиционно стал первым представителем макрорегиона в ранжировании. Он немного поднялся в рейтинге –

с 43 строчки в 2018-м. Следом, на 47 месте, — Белгородский национальный исследовательский госуниверситет (БелГУ). Он показал более динамичный рост — белгородский вуз в прошлом году был на 51 позиции. 52-ю строчку занимает опорный Белгородский технологический госуниверситет имени Шухова (БГТУ, 55 место в 2018-м).

На 59 месте в рейтинге RAEX расположился Воронежский государственный медуниверситет имени Бурденко (ВГМУ, 61 место годом ранее). На 69 месте — Курский медицинский госуниверситет (КГМУ, 71 место в 2018-м). 86 позицию в рейтинге занял курский Юго-Западный госуниверситет (ЮЗГУ, 95 позиция год назад). 91 место против 100-го в 2018 году — у опорного Воронежского технического госуниверситета (ВГТУ, ранее к нему был присоединен местный архитектурно-строительный университет). Вузы из Липецкой, Тамбовской и Орловской областей (в том числе опорный Орловский госуниверситет) в первую сотню, по оценке RAEX, не входят.

42 место занимает Воронежский госуниверситет в рейтинге 100 лучших вузов России по версии RAEX. На 47 месте — Белгородский национальный исследовательский госуниверситет. «Национальный рейтинг университетов» меняет лучшие вузы Черноземья местами. БелГУ занимает в нем 21 строчку, ВГУ — 24-ю.

В «Национальном рейтинге университетов» за 2019 год представлены практически все вузы макрорегиона. Первая сотня схожа с подборкой от RAEX, разве что в ранжирование «Интерфакса» вообще не включен ВГМУ. Многие представители первой сотни смогли улучшить показатели, но остальные университеты, напротив, опустились ниже.

По оценке составителей «Национального рейтинга университетов», лучшим из вузов Черноземья стал БелГУ. Он занял 21 строчку. Годом ранее его показатель был выше (20 место). ВГУ поднялся до 24 позиции с 26-й. 68 место у КГМУ (75-77 строчки в 2018-м). На 75 строчке — БГТУ (75-77 строчка в 2018-м). На 85-й— ЮЗГУ (ранее 82-83-я). ВГТУ занял 87 место (89 годом ранее). На 88 строчке — Тамбовский технический госуниверситет (подрос с 95 места).

Вузы без бюджета

Остальные вузы макрорегиона, по оценке рейтинга «Интерфакса», во второй и первой сотне, поэтому не имеют собственной позиции. Тамбовский госуниверситет имени Державина опустился на 137-138 места с 130-131. Имеющий статус опорного Орловский госуниверситет имени Тургенева, напротив, дорос до 153-154-го с 172-173-го годом ранее. На 176-179 месте — Воронежский лесотехнический госуниверситет имени Морозова (171 место в 2018-м). Снизился до 172-175 места расположенный в Тамбовской области Мичуринский аграрный госуниверситет (150-153 строчка в 2018 году). На 188-190-м — Воронежский госуниверситет инженерных технологий (186-е год назад). На 193-196 — Орловский аграрный госуниверситет имени Парахина (ране 184-185 места).

Курский госуниверситет расположился на 242-244 местах (ранее 224-246-е). 245-249 места — у Воронежского аграрного госуниверситета имени Петра I (252-253-е год назад). Впервые попавший в рейтинг Белгородский аграрный госуниверситет имени Горина занял 251-255 места.

Снизился до 272-273 места с 263-264-го Липецкий технический госуниверситет. Елецкий госуниверситет имени Бунина в Липецкой области опустился на 279-281 место с 192-196-го в 2018 году. 282-285 строчки Воронежский педагогический госуниверситет (в 2018-м был 236-м) делит с Липецким педуниверситетом имени Семенова-Тян-Шанского (ранее 269-270 строчки).

Председатель ассоциации ректоров Черноземья, глава ВГУ Дмитрий Ендовицкий считает, что рост разрыва между ведущими вузами и остальными образовательными учреждениями связан в первую очередь с различными финансовыми возможностями. «Государственная политика декларирует, что все вузы должны быть конкурентоспособными, сильными, заниматься инновационным развитием и в итоге давать качественное образование. Но почти все финансовые потоки направлены в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, частично в Казань. Создается впечатление, вузы разделяют на касты. Я полагаю, что чем больше государство будет вкладывать деньги в столичные вузы, тем меньше успехов будет у российской системы образования в целом на мировой арене»,— сказал ректор ВГУ.

Подходы к развитию

Тенденция на развитие университетов как центров внедрения инноваций в региональную экономику заметна в последней реформе российского высшего образования — создании научно-образовательных центров (НОЦ). В ней поучаствуют по крайней мере два из шести регионов Черноземья.

В Белгородской области хотят наделить новым статусом Национальный исследовательский госуниверситет (БелГУ). В Воронежской области проект анонсировали как отдельно построенный в городе-спутнике технополис с миллиардными инвестициями, в стенах которого лидеры бизнеса объединятся с вузами для работы над научными проектами. Обе инициативы требуют, чтобы региональные власти поддержали заявки университетского сообщества на федеральном уровне. Воронежский губернатор Александр Гусев неоднократно подчеркивал, что считает эту работу перспективной.

«Предпосылки все есть, есть поручение президента о создании таких центров. У нас есть возможность продвинуться в части реорганизации наших учреждений высшего образования и создать объединение вузов федерального значения», — отмечал господин Гусев. — Если мы на самом деле хотим стать центром макрорегиона, мы должны в этом убедить наших коллег-соседей. Мало просто получить формальный статус со стороны федеральных органов власти. Нужно еще всем нам доказать, что на самом деле Воронеж может являться таким центром, который будет помогать развиваться в том числе областям, входящим в состав Центрально-Черноземного макрорегиона. С этих позиций мы с вами и должны будем работать».

По данным Министерства науки и высшего образования РФ, первым в Черноземье НОЦ может быть создан на базе Белгородского национального исследовательского университета (БелГУ). Его ректор Олег Полухин недавно сообщил, что вуз уже практически завершил создание этой институции. Белгородский НОЦ будет иметь узкий профиль — «инновационные решения в АПК».

Этот проект должен объединить БелГУ, Белгородский государственный технологический университет имени Шухова, Белгородский государственный аграрный университет имени Горина и структуры РАН. Партнерами НОЦ станут группа компаний масложировой промышленности ЭФКО, агропромышленная компания, специализирующийся на производстве свинины, «Агро-Белогорье», производитель мяса птицы «Приосколье» и ЗАО «Завод премиксов № 1». Белгородская область должна получить НОЦ вместе с другими пятью российскими регионами в 2019 году как исключение из общих правил программы. Первые НОЦ создаются без конкурса — исключительно административным решением.

Далее, в 2020 году, НОЦ будут создаваться только по итогам открытого конкурса. Воронежскому университетскому сообществу добиться успехов в этом поможет отличающийся от других регионов проект научно-образовательного центра. Здесь речь идет не просто о наделении одного или нескольких университетов новым статусом, а о пока единственной в России инициативе по созданию физически расположенного отдельно от вузов инновационного центра с использованием инфраструктуры частного проекта.

Возможность создания в Воронежской области научно-образовательного центра (НОЦ) была впервые анонсирована в стратегии пространственного развития российских регионов до 2025 года. Она опубликована правительством в первой половине февраля 2019 года.

В стратегии Воронеж единственным из городов Центрально-Черноземного макрорегиона включен в число 20 «перспективных центров экономического роста», в которых возможно «создание научно-образовательных центров мирового уровня». Как рассказал на недавней встрече с губернатором Александром Гусевым ректор крупнейшего в Черноземье Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий, занимающийся подготовкой заявки региона федеральным властям на создание НОЦ, он будет представлять собой объединение крупных вузов, исследовательских организаций и компаний из числа лидеров своих отраслей. Притом речь идет исключительно о совместной работе над проектами — как-либо формально сливать вузы друг с другом в НОЦ не будут. Губернатор тогда сообщил, что «готов лоббировать эту заявку на федеральном уровне».

Группа с лидером

После начала формирования в Белгородской области НОЦ с акцентом на АПК правительство Воронежской области занялось актуализацией концепции научно-образовательного центра в регионе. Предварительно решено сосредоточиться на исследованиях в математике и IT, отказавшись от химии и генетики. Это должно помочь региону на конкурсе в 2020 году — воронежский проект не будет повторять пилотный аграрный центр.

По словам Дмитрия Ендовицкого (ВГУ по-прежнему будет выступать заявителем при создании центра), ожидается, что воронежский НОЦ будет специализироваться на исследованиях в сфере математики и информационных технологий. Первоначально планировался более широкий профиль — с проектами также в химии и генетике. «Математика и IT станут ядром НОЦ. Отрасли наших индустриальных партнеров (машиностроение, АПК, здравоохранение, госуправление) будут рассматриваться через призму реализации в них компьютерно-математических решений»,— пояснил господин Ендовицкий.

Из-за обновления профиля корректируется и перечень представителей крупного бизнеса, которые могут работать в НОЦ вместе с вузами. В числе основных господин Ендовицкий назвал Сбербанк, госкорпорацию «Ростех» (через воронежское АО «Концерн “Созвездие”»), группу НЛМК (основная промплощадка расположена в Липецке). По данным газеты «Коммерсантъ», участие в НОЦ было одной из тем недавней встречи губернатора Александра Гусева с первым зампредом правления Сбербанка Александром Ведяхиным.

При этом список ведущих воронежских вузов-участников проекта пока остается неизменным. Это, напомним, ВГУ, Воронежский педуниверситет, имеющий статус опорного вуза Воронежский технический госуниверситет, Воронежский госуниверситет инженерных технологий, Воронежский медуниверситет. Как отмечает Дмитрий Ендовицкий, «в каких-то вузах есть отраслевые компетенции, а в каких-то — прикладные математические и информационно-компьютерные».

Правительство Воронежской области согласно с тем, что профиль регионального НОЦ должен быть сужен. «Первоначальная концепция, посвященная так называемым LifeScience (исследованиям и технологиям, направленным на увеличение продолжительности и повышение качества жизни человека), была нашим первым видением центра без учета региональной специализации. Сейчас мы смещаем фокус, делаем концепцию более конкретной, — отметил руководитель секретариата губернатора Воронежской области Игорь Лотков, который курирует проект со стороны облправительства. — В Воронежской области традиционно развитая математическая научная школа, известная в стране и за ее пределами. Уже создана серьезная инфраструктура для подготовки IT-специалистов».

По ожиданиям облправительства, конкретизация профиля увеличит шансы воронежского проекта на конкурсе по наделению объединения местных вузов и компаний статусом НОЦ федерального уровня. Это позволит каждому из университетов-участников претендовать на дополнительные федеральные субсидии (пока оцениваются в 100 млн руб. в год на вуз). Воронежские власти ожидают конкурса на получение статуса НОЦ второй волны в 2020 году (первые пилотные проекты формировались вне конкурса). Но завершить работу над заявкой и направить ее в правительство РФ регион намерен раньше, до конца 2019-го, отметил Игорь Лотков. Над документом работает проектный офис при облправительстве, который возглавляет замдиректора регионального агентства по инвестициям и стратегическим проектам Владимир Дорофеев.

Игорь Лотков добавил, что возможно сотрудничество и воронежских компаний с НОЦ в Белгороде. «Объединение вузов и бизнеса в Воронежской области необходимо, и мы будем создавать его вне зависимости от результатов федерального конкурса НОЦ, возможно, на региональном уровне. Также мы рассматриваем возможность, если федеральный статус НОЦ в Воронеже не получит, объединить усилия с белгородскими коллегами. Тогда это будет уже Центрально-Черноземный НОЦ. Мы считаем, что такие проекты должны быть межрегиональными», — заключил господин Лотков.

Физически научно-образовательный центр, который должен объединить вузы, научные организации и крупные компании, может расположиться в предместье Воронежа – в проектируемом технополисе группы компаний Хамина. Речь о девелоперском проекте, который структуры депутата облдумы Евгения Хамина планируют в пригороде облцентра на не менее 15 га земли у сити-парка «Град» в Рамонском районе. Стоимость технополиса может составить около 7 млрд руб. При общей площади в 80 тыс. кв. м в него могут войти технопарк, арт-парк, НОЦ «Университет» и резиденции (общежития). Планируется, что непосредственно кампус с университетом может занять здания общей площадью 19 тыс. кв. м. Остальное — технопарк, арт-парк, центр современного искусства, Дом детского творчества, специализированная общеобразовательная школа. Сам господин Хамин при этом подчеркивает важность «заинтересованной позиции Александра Гусева» в проекте НОЦ. В ГК Хамина сообщили, что компания по-прежнему заинтересована в проекте и участвует в обновлении его концепции: «Считаем поиск оптимальных решений на этапе разработки концепции нормальным рабочим моментом».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев считает важным развитие не только научной, но и материальной стороны образования в регионе. «Сейчас появляются беспрецедентные возможности для того, чтобы наполнять весь учебный процесс новыми направлениями, новыми возможностями и новыми способностями. В ближайшие несколько лет система образования Воронежской области — и так устойчивая, и так очень хорошо функционирующая — будет развиваться и укреплять свою материальную базу», — отмечает глава региона.

На текущий момент формально не определены правила конкурса по отбору организаций, на базе которых создаются НОЦ. Но уже понятно, что воронежским университетам в 2020 году придется столкнуться с жесткой конкуренцией с другими российскими регионами. Для того чтобы местное вузовское сообщество вышло из этой борьбы победителем, необходимо постоянное лоббирование проекта облправительством и главой региона на федеральном уровне. Господин Гусев неоднократно подчеркивал, что готов поддерживать инициативу университетов.