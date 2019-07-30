Технологии роста

Агропромышленный комплекс остается одной из ключевых отраслей экономики для шести регионов Черноземья. Наметившиеся в последние годы в сельском хозяйстве тенденции потребовали от сельхозтоваропроизводителей новых технологических решений для повышения конкурентоспособности, особенно в контексте развития экспорта. Но значительная роль в поддержке технологичных отраслей по-прежнему отводится региональным властям. Лидером в этом направлении стала Воронежская область, где губернатор Александр Гусев объявил курс на первоочередное развитие переработки, а областное правительство оказывает значительную поддержку наиболее сложным отраслям.



Ростки из машины

Инновациям в сельском хозяйстве уделяют внимание сельхозтоваропроизводители во всех регионах Черноземья. Но в Воронежской области их намерения внедрять новые технологии встречают существенную поддержку властей. Причина этого — объявленный губернатором Александром Гусевым курс на развитие глубокой переработки – подотрасли, в которой инновации становятся залогом успешной конкуренции.

Александр Гусев отмечал, что ключевой задачей для сельского хозяйства региона на ближайшую перспективу является выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, которая представляет интерес как для внутреннего, так и для внешнего рынков, поэтому привлечение инвестиций в строительство предприятий по глубокой переработке продукции сельского хозяйства является одним из важнейших приоритетов. По словам главы региона, для этого созданы комфортные условия.

Пример успешного внедрения новых технологий в агропромышленном комплексе — строительство новых мощностей свиноводческой группой «Агроэко». 15 мая с участием вице-премьера правительства РФ Алексея Гордеева и губернатора Воронежской области Александра Гусева был запущен комбикормовый завод в Гаврильском сельском поселении Павловского района. Это второй комплекс группы компаний «Агроэко» в регионе, и в отличие от Таловского комбикормового завода новое предприятие оборудовано линией по изготовлению высококачественных престартерных кормов для молодняка, которые ранее приобретались у сторонних производителей. Оборудование престартерной линии позволяет выпускать гранулы готового продукта диаметром 2,2 мм при производительности 5 тонн в час.

Уникальная линия переработки сои не имеет аналогов в России и производит в год более 35 тыс. тонн соевых продуктов со стабильными показателями качества. В производстве применяется новейшее оборудование, позволяющее выполнять глубокую барогидротермическую переработку сырья – гидротермический реактор, экспандер со сменной матрицей-короной. Также планируется запуск линии дополнительной очистки зерна и шелушения, подготавливающей зерновую группу для изготовления престартерного комбикорма, а современный весовыбойный аппарат выполнит качественную упаковку.

В тот же день Алексей Гордеев и Александр Гусев дали старт строительству мясоперерабатывающего завода компании «Агроэко», который станет якорным проектом ТОСЭР «Павловск», и приняли участие в закладке первого камня. Мощности будущей хладобойни – 600 голов в час по убою и обвалке, максимальная производственная мощность – 3,8 млн голов в год. Уникальные технологические решения на основе роботизации и инновационные разработки в сфере вертикальной обвалки дадут «Агроэко» возможность конкурировать с передовыми предприятиями мясоперерабатывающей индустрии страны, отмечают в компании. Планируется производство новых категорий охлажденных полуфабрикатов для запекания, всего будет выпускаться 200 наименований продукции.

«Конечно, объект очень важен для Павловского района, для моногорода Павловск, – отметил в ходе церемонии закладки первого камня губернатор Александр Гусев. – Фактически «Агроэко» становится ключевым резидентом территории опережающего развития Павловска. Я думаю, что это будет хороший пример, которому последуют другие инвесторы. И еще две важные задачи мы решаем с компанией “Агроэко”. Первая – это замещение государственных инвестиций в инфраструктурные объекты, которые в последние годы достаточно много на территории области осуществлялись. Мы должны заместить их коммерческими инвестициями, не только сохранив существующий общий объем инвестиций в экономику региона, но и наращивая его. Конечно, такие объекты в 12–13 млрд рублей для нас крайне значимые, и мы подобные проекты будем поддерживать. Вторая важная задача – интенсифицировать процессы, связанные с переработкой сельхозпродукции, фактически провести индустриализацию сельского хозяйства».

Инновационное предприятие станет базовым для территории опережающего социально-экономического развития «Павловск». «Показать все возможности ТОСЭР на примере этого предприятия будет очень важно с точки зрения привлечения других инвестиций, — отметил Александр Гусев. — Уже сейчас есть компании, которые заявились. И мы прорабатываем эти вопросы. Очень важно, что мы не теряем темпов привлечении коммерческих инвестиций в экономику области. И наша задача не только их сохранить, но и нарастить».

Особую роль внедрение новых технологий играет при выходе на внешние рынки.

В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» Воронежская область должна нарастить экспорт продукции до $1,117 млрд к 2024 году, а в 2019 году объем зарубежных отгрузок должен достичь $650 млн.

«Традиционные наши экспортные продукты – это подсолнечное масло, подсолнечный шрот, сахар, кондитерская продукция. Неплохие перспективы просматриваются по свиноводческой продукции, но здесь вопрос в том, какие рынки Минсельхоз откроет для свинины. И высокий потенциал мы видим у молочной продукции: в регионе есть два крупных игрока – компании «Молвест» и «Экониваагро», которые могут поставлять продукцию за рубеж, — отметил замруководителя областного департамента аграрной политики Алексей Попов в ходе круглого стола, проведенного газетой «Коммерсантъ» в Черноземье. — Выбор этих отраслей обусловлен тем, что в них увеличивается производство, особенно свинины и молочной продукции. «Экониваагро» во второй половине 2019 года или в следующем году приступает к строительству завода в Бобровском районе с объемом переработки 2 тыс. тонн молока в сутки. «Молвест» завершает реализацию проекта по производству сухого сывороточного протеина из молока, который тоже имеет довольно-таки высокий экспортный потенциал. И также высокий потенциал мы видим по экспорту ультрапастеризованного молока, в частности в Китай».

В Воронежской области «Эконива» и «Молвест» продолжают наращивать производственные мощности. 11 января 2019 года губернатор Александр Гусев принял участие в открытии сразу четырех молочных комплексов «Эконивы». «В экономике сельского хозяйства одновременное открытие четырех комплексов — явление очень редкое. Спасибо Штефану Дюрру за то, что он ведет в области такую активную инвестиционную политику, — отметил глава региона. — В ближайшие два года мы будем получать по три – четыре комплекса “Эконивы”». Губернатор подчеркнул, что власти продолжат оказывать поддержку компании.

Курс на экспорт

Внедрение новых технологий в агропромышленном комплексе других регионов Черноземья также отчасти связано с планами по развитию экспорта. Однако развитию инноваций мешает ставка на экспорт в первую очередь зерна.

Исключением выступает Белгородская область, где растениеводство почти полностью превратилось в кормовую базу для развитого животноводства. В регионе действуют три вертикально интегрированные структуры по производству мяса птицы и восемь — по производству свинины. Область производит 12% от общероссийского объема мяса, а доля индустриальной мясной продукции региона в 2018 году достигла 20% от общего производства в стране. По данным профильного департамента, большинство белгородских предприятий выполнили требования по сертификации продукции для выхода на международные рынки, а некоторые из них уже поставляют свою продукцию на экспорт.

Белгородская область как крупнейший производитель, имеющий позитивный опыт подготовки своей продукции для экспортных операций, готова стать пилотным регионом для продвижения отечественной продукции на зарубежные рынки, подчеркивали в департаменте.

Этому способствует и высокий технологический уровень производства — к примеру, на мясоперерабатывающих мощностях свиноводческой группы «Агро-Белогорье».

Курские власти отмечали, что регион на протяжении последних лет также производит продукции намного больше, чем необходимо для внутреннего потребления. За пределы субъекта отгружается до 60% от произведенного объема продукции. При этом объемы вывоза превышают ввоз почти втрое. Главным образом Курская область экспортирует продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, а также зерно. Оно вывозится в основном в сопредельные регионы, в Беларусь, на Украину, в Азербайджан, Латвию, а также для концентрации в порты. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности активно осваивают рынок стран СНГ (Беларусь, Молдова, Казахстан, Абхазия), Европы, Ближнего Востока. Одним из крупных экспортеров в регионе является кондитерская фабрика АО «Конти-Рус».

География ее продаж — более 30 стран, в том числе Китай, страны Ближнего Востока, Северной Африки. Доля кондитерских изделий на экспорт в общем объеме отгруженной продукции составляет порядка 30 тыс. тонн, или 34%. Кроме кондитерских изделий курские предприятия экспортируют гречневую крупу и хлопья быстрого приготовления, мясную, молочную продукцию, сахар и мелассу.

К 2024 году планируется увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса Курской области в 2,3 раза в сравнении с 2017 годом.

Должен значительно вырасти экспорт кондитерских изделий, мясной и молочной продукции, сахара и мелассы. Увеличению экспортного потенциала будет способствовать ввод в эксплуатацию ГК «Мираторг» мясохладобойни мощностью по убою свиней 4,5 млн голов и производству мяса до 500 тыс. тонн в год. Проект – крупнейший по инвестициям и технологиям в Курской области, подчеркивали в областной администрации.

В Липецкой области также ежегодно растет объем экспорта. Такая динамика была обеспечена в первую очередь за счет поставок растительных масел, злаков, сахара, гранулированного жома, детского питания. Кроме того, на экспорт отправляется сахар, пиво, соки, вода, кондитерская продукция, макаронные изделия, мука, крахмал и другие товары. Продукция поставляется в Абхазию, Беларусь, Израиль, Азербайджан, Армению, Казахстан, Китай, США, Нидерланды, Швейцарию, Литву, Эстонию, Словакию, Монголию и другие страны. Предприятия-экспортеры Липецкой области в дальнейшем планируют увеличить товарную массу продукции, предназначенной для реализации на экспорт, и расширить географию экспортных поставок, подчеркивали в областной администрации.

Оказание государственной поддержки в рамках областной программы поддержки экспорта, в том числе субсидирование части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции, должно будет «существенно этому способствовать». Представители крупных компаний уже выразили готовность предоставить плановые расчеты развития экспортных поставок выпускаемой продукции до 2024 года, в том числе в случае получения государственной поддержки.

Цель регионального проекта по поддержке экспорта продукции АПК в Орловской области — достижение объема экспорта в размере $150 млн к концу 2024 года (в 2017 году составлял $69 млн). По состоянию на начало декабря 2018 года Орловская область уже увеличила поставки за рубеж продукции АПК до $81,6 млн (на 29% к аналогичному периоду предыдущего года), следует из сообщения Минсельхоза.

Помимо зерна регион экспортирует масло рапсовое, масло подсолнечное, сахар и овощи. Чтобы получить возможность поставлять продукцию за рубеж, предприятие должно быть внесено в реестр стран-экспортеров или в реестр Таможенного союза.

Глава Тамбовской области Александр Никитин считает наращивание экспортного потенциала главным вектором развития регионального АПК. По итогам 2017 года Тамбовщина экспортировала продовольственных товаров и сырья на сумму около $100 млн. В первой половине 2018 года экспорт продовольственных товаров и сырья из области вырос в три раза по сравнению с тем же периодом 2017 года. В основном экспортируются злаки, корма для животных, растительные и животные масла, сахар и кондитерские изделия, мясо и мясные субпродукты.

Согласно региональной программе поддержки экспорта продукции АПК, к концу 2024 года его объем должен достигнуть $252 млн. В области реализуется проект по глубокой переработке зерна, строятся новые животноводческие комплексы, модернизируются предприятия сахарной отрасли. В числе перспективных направлений также обозначен экспорт соевого масла, брендированных экологически чистых продуктов и кондитерских изделий. Развитие этих производств потребует от инвесторов внедрения новых технологических решений.

Новые технологии в агропромышленном комплексе регионов Черноземья, таким образом, направлены на повышение эффективности производств, от которого во многом будет зависеть экспортный успех существующих и новых проектов.

И если курс отдельных регионов на зарубежные отгрузки зерна не предполагает острой необходимости для развития инноваций, то намерение Воронежской области развивать животноводство и глубокую переработку вместе со значительным объемом господдержки открывают перед сельхозтоваропроизводителями широкие возможности для внедрения новейших технологических процессов.