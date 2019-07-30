Инноваторы идут в парки

В рейтинге Ассоциации инновационных регионов России по итогам 2018 года субъекты Черноземья расположились в зонах средне-сильных и средних инноваторов. Наилучшая позиция у Воронежской области, которая заняла 17 место. Среди прочих факторов рейтинг учитывает удельный вес организаций, в том числе малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, долю продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей и вовлеченность компаний во взаимодействие в рамках кластеров и технопарков. Большое внимание этим и многим другим аспектам развития промышленности уделяет губернатор Воронежской области Александр Гусев, сам начинавший карьеру в производственной сфере и принимавший участие в разработке более 30 новых технологий.



Инновационное привлечение

С наступлением XXI века власти регионов Черноземья начали все больше задумываться о развитии инновационных технологий и производств и решают эту задачу самыми разными способами.

Один из них, по которому первым пошла Липецкая область, – создание особых экономических зон (ОЭЗ), куда за счет налоговых и таможенных преференций можно привлечь зарубежные и передовые отечественные предприятия. Созданная в 2006 году ОЭЗ «Липецк» сегодня имеет две площадки, на которых, по данным на начало 2019 года, работают 65 компаний из 16 стран. И многие из них выпускают именно инновационную продукцию. Например, в сентябре прошлого года международная компания Schlumberger открыла практически полностью автоматизированный завод по производству компонентов установок электроцентробежных погружных насосов для нефтегазовой промышленности. А в январе 2019-го заработало производство продукции для систем автоматизации, пожарной и промышленной безопасности, защиты персонала и автоматической идентификации от американской корпорации Honeywell. Кроме того, липецкие власти также активно развивают ОЭЗ регионального уровня. Сейчас таких зон в области десять.

Власти других регионов Черноземья также оценили ОЭЗ как инструмент привлечений высокотехнологичных, а, значит, инновационных предприятий.

30 декабря 2018 года в Воронежской области была официально создана особая экономзона «Центр». В размещении на ее территории предприятий заинтересованы многие инвесторы, в том числе федерального и мирового уровня. Сейчас активно идут переговоры более чем с десятью потенциальными резидентами, в них непосредственное участие принимает глава региона Александр Гусев. «Мы прекрасно понимаем, что особые экономические зоны в центральной России существуют, их несколько, и они находятся рядом с нами. Мы не собираемся перетаскивать инвесторов, мы для себя выбрали путь специализации и считаем, что у нас есть все возможности для того, чтобы в этой ОЭЗ развивать высокотехнологичные производства и предприятия», – объяснял глава региона в феврале этого года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Одним из таких готов стать проект Андрея Благова по производству диэлектриков и сырья для них стоимостью около 5 млрд руб. По словам инициаторов проекта, они «будут первыми и единственными производителями фольгированных диэлектриков мирового уровня качества» в России. Кроме того, на недавней встрече Александра Гусева с руководством АО «Корпорация НПО «РИФ»» гендиректор предприятии Александр Иванов представил проект высокотехнологичного производства по изготовлению радиоэлектронной аппаратуры для управления летательными аппаратами, применяемыми в сельском хозяйстве и МЧС, мощностью около 3 тыс. комплектов в год.

Также уже одобрена заявка на создание ОЭЗ «Орел» недалеко от столицы Орловщины. Власти Курской области также задумывались о создании экономзоны, только не промышленно-производственного типа (ППТ, как в остальных регионах Черноземья), а технико-внедренческого (ТВТ). Этот тип предполагает особый акцент на инновационных технологиях. Если в ОЭЗ ППТ наравне с инновационным предприятиями могут размещаться другие производства, то ОЭЗ ТВТ предназначены для создания и реализации научно-технической продукции и программных продуктов. Однако в апреле 2019 года врио губернатора Роман Старовойт заявил, что «пока нет причин реализовывать этот проект».

Еще один инструмент для привлечения инновационных предприятий – территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Они созданы в Губкине Белгородской области, Павловске Воронежской области, Мценске Орловской области и Котовске Тамбовской области.

Часть резидентов этих ТОСЭР также внедряют инновационные производства. Например, в Котовске ООО «Геотехнологии» планирует инвестировать 110 млн руб. в переработку отходов нефтепродуктов по технологии пиролиза для последующего использования в энергетике, а в Губкине ООО «Опытно-экспериментальное производство НИИКМА – Автоплаз» в технологии восстановления быстроизнашивающихся деталей производственного оборудования и в производство 10 тыс. комплектующих в год намерено вложить 8 млн руб.

Не менее перспективным является создание научно-образовательных центров (НОЦ), которые могут появиться в регионах в рамках реализации нацпроекта «Наука». В Черноземье их планируют организовать в Белгородской и Воронежской областях. Созданный на базе Белгородского госуниверситета, по словам его ректора Олега Полухина, центр рассчитан на создание инновационных решений в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Специализация воронежского НОЦ шире: предполагается, что там будут проводиться исследования в области генетики (для АПК и медицины), математики (с акцентом на гидродинамику и сжатые измерения), химии (органический синтез, геология, фармацевтика, электрохимия) и информационных технологий (искусственный интеллект, big data). Александр Гусев одобрил идею НОЦ и заявил о готовности лоббировать заявку региона на федеральном уровне.

Кроме того, в Тамбовской области реализуется проект научно-технического центра «Мичуринская долина», который среди прочего предполагает трансфер разработанных учеными инновационных технологий в практическую деятельность предприятий АПК. При этом, по расчетам властей, основными потребителями услуг НТЦ станут средние и малые предприятия, которые в отличие от крупных агрохолдингов не могут обновить устаревшие и малоэффективные технологии.

От мала до велика

В то же время именно небольшие компании в сфере производства могут способствовать инновационному развитию регионов. Не вкладывая больших средств, такие предприятия разрабатывают и внедряют высокотехнологичные продукты, которые затем используют в том числе и крупные игроки. Например, много небольших предприятий создано при воронежских вузах и научно-исследовательских институтах. Эти компании занимаются передовыми разработками, в том числе в области нанотехнологий и композитных материалов.

Александр Гусев, губернатор Воронежской области: В Воронежской области есть успехи в развитии и среднего, и малого предпринимательства, и микропредпринимательства. Безусловно, есть и проблемы, в том числе, системные, которые обязательно нужно обсуждать. Крайне важно понять, каким образом дальше развивать предпринимательство. Это не слова с политической подоплекой, а факт: развитие экономики области должно во многом опираться на развитие малого и среднего предпринимательства

Правительство Воронежской области разработало целый ряд мер господдержки небольших инновационных предприятии. Среди них – не только выделение субсидий, но и обучение: при региональном департаменте экономического развития действует Высшая школа инновационного менеджмента. Участие в ней бесплатное, а основной целью проекта является повышение квалификации авторов инновационных проектов и руководителей высшего и среднего звена организаций области в сфере технологического предпринимательства.

Кроме того, производства с использованием передовых технологий могут попасть в специальный реестр инновационных проектов департамента, предполагающего в том числе финансовую помощью из бюджета. Например, по данным ведомства, среди включенных в реестр есть проекты по созданию ветроэнергетических установок, современного центра обработки данных, автоматизированной системы цифрового управления производством, современных модулей автоматизированной обвязки газовых и газоконденсатных скважин, интеллектуальной энергосберегающей системы управления освещением, аппаратуры регулирования и контроля системы электропитания российского сегмента Международной космической станции и другие проекты.

По мнению губернатора Александра Гусева, именно малое и среднее предпринимательство (МСП) вообще двигает экономику Воронежской области и России вперед. «Развитие экономики области должно во многом опираться на развитие малого и среднего предпринимательства»,– отметил он во время предпринимательского форума имени Вильгельма Столля.

312 млн рублей будет направлено в Воронежской области на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2019 году

Для поддержки таких инновационных предприятий глава региона выступил с инициативой создания участка площадью 25 га для субъектов МСП в индустриальном парке «Масловский», расположенном рядом с ОЭЗ. Идея была поддержана на федеральном уровне. «Эта инициатива пилотная, единственная представленная в таком формате. Думаю, что Воронежская область выступит примером для других регионов в части ее реализации», – отметил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

Воспользоваться инфраструктурой «Масловского» уже могут три предприятия, в том числе проект расширения завода энергетического оборудования за 380 млн руб. и проект по созданию производства нефтехимического оборудования с общим объемом инвестиций в размере 130 млн руб.

Очевидно, что в условиях постоянного развития технологий правительство Воронежской области продолжит курс на поддержку инновационных предприятий. Одним из них может стать дальнейшее развитие кластеров. В промышленной отрасли Воронежской области сейчас организованы радиоэлектронный, нефтехимический и насосостроительный кластеры. Губернатор Александр Гусев не исключил также появления фармацевтического кластера.