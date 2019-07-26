Федерация бокса подаст иск к организаторам боя, после которого умер Дадашев

Федерация бокса России подготовит судебный иск к организаторам боя, после которого скончался Максим Дадашев. «Мы отправили письмо в Атлетическую комиссию штата Мэриленд с претензией, и чтобы они дали информацию о готовности к бою. И потом мы будем готовить судебный иск к организаторам боя. Будем разбираться»,— сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, к организаторам боя есть несколько претензий. В частности, они не проверили подлинность медицинских документов, не оказали необходимую первую медицинскую помощь на ринге. Кроме того, около ринга не было носилок. «Вследствие чего Дадашев от ринга до выхода шел сам, что недопустимо по правилам международных боксерских организаций»,— отметил господин Кремлев.

Напомним, российский 28-летний боксер Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных во время боя 20 июля с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Это был отборочный поединок за право стать обязательным претендентом по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) в Оксон Хилл (США).

Команда спортсмена остановила бой в конце 11-го раунда из-за состояния его здоровья. По пути в раздевалку Дадашеву стало плохо, и он потерял сознание. После этого боксер перенес срочную операцию в связи с отеком мозга, и его ввели в медикаментозную кому.

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