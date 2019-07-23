У Максима Дадашева не выдержало сердце

Умер российский боксер Максим Дадашев. Во время состоявшегося в минувшую субботу боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом он получил тяжелую травму головы. После госпитализации Дадашеву, пропустившему очень много ударов, была проведена трепанация черепа. Врачи отмечали положительную динамику в его состоянии, однако организм спортсмена, к сожалению, не справился.

Во вторник в США, в медицинском центре университета Мэриленда UM Prince George's Hospital Center, умер 28-летний российский боксер Максим Дадашев. В госпиталь спортсмен был доставлен в субботу, вскоре после боя против пуэрториканца Субриэля Матиаса.

В поединке разыгрывалось звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Бой был остановлен после 11-го раунда секундантами Дадашева, пропустившего очень много ударов в голову. Отметим, сам спортсмен до последнего собирался все-таки вернуться на ринг.

После боя состояние спортсмена резко ухудшилось. У него началась рвота, затем он потерял сознание. Дадашева доставили в госпиталь, где врачи диагностировали субдуральную гематому. Для того чтобы ее снять, пришлось провести трепанацию черепа. С тех пор Дадашев оставался в медикаментозной коме. Врачи оценивали его состояние как критическое. Однако чуть позже появились осторожно-оптимистичные заявления из окружения Дадашева о том, что ситуация понемногу выправляется. К сожалению, во вторник у спортсмена не выдержало сердце.

Максим Дадашев на профессиональном ринге одержал 13 побед, 11 из которых — нокаутом. Поражение от Матиаса стало для него первым в карьере.

Арнольд Кабанов