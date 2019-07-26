Акции «Газпрома» подорожали более чем на 7%

Акции компании «Газпром» в ходе торгов поднялись в цене на 7,3%, до 234,99 руб./шт. (11:10), следует из данных торгов на Мосбирже. К 11:42 мск рост замедлился до 5% и стоимость обыкновенной акции составила 229,98 руб./шт.

Рост стоимости обусловлен размещением «дочками» «Газпрома» почти 3% акций материнской компании. Выручка от размещения составит 139 млрд руб.

Напомним, накануне Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций «Газпрома» по 200,5 руб./шт.

В середине июля ценные бумаги «Газпрома» подешевели в ходе торгов на Московской и Лондонской биржах. Это произошло после решения компании с 17 июля торговать акциями без дивидендов.

Напомним, 11 июня «Газпром» обогнал по капитализации Сбербанк, тогда этот показатель составил 5,5 трлн против 5,1 трлн руб. При этом компания накануне стала лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке.

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