«Газпром» получит от размещения акций 139 млрд рублей

Выручка от размещения почти 3% акций «Газпрома» его «дочками» составит порядка 139 млрд руб, говорится в сообщении «Газпрома». «Дочки» установили цену размещения в размере 200,5 руб./шт.

Согласно информации компании, в среду было собрано 494 заявки общим объемом более 198,9 млрд руб. По котировкам на закрытие торгов на Московской бирже рыночная стоимость пакета оценивалась в 154,3 млрд руб.

Накануне «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций «Газпрома».

В середине июля ценные бумаги «Газпрома» подешевели в ходе торгов на Московской и Лондонской биржах. Это произошло после решения компании с 17 июля торговать акциями без дивидендов.

Напомним, 11 июня «Газпром» обогнал по капитализации Сбербанк, тогда этот показатель составил 5,5 трлн против 5,1 трлн руб. При этом компания накануне стала лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке.

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