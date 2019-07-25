Соболь не пришла на допрос в СКР

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь не пришла на допрос к следователю в здание Следственного комитета по Москве, сообщил «Интерфакс». Ранее госпожа Соболь сообщала, что на допрос не придет из-за того, что на 11:00 назначено рассмотрение ее апелляции в Мосгоризбиркоме.

Кроме того, на допрос не пришла и другой незарегистрированный кандидат в депутаты Юлия Галямина. В своем Facebook она сообщила, что не получала повестку, а только звонки. «Они пытались в десять застать меня дома! Я в такое время никогда не бываю — я ранняя пташка»,— написала госпожа Галямина.

На допрос пришел незарегистрированный кандидат Дмитрий Гудков, а также ставший кандидатом, но выступавший на акциях оппозиции Сергей Цукасов. Кандидат в депутаты Мосгордумы от «Яблока» Кирилл Гончаров сообщил в Telegram, что сегодня в 10:53 получил повестку о вызове на допрос, который назначен на 10:00 того же дня.

Напомним, вчера прошли обыски у экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы, директора Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, а также Дмитрия Гудкова и двух его соратников — незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева и муниципального депутата Митино Николая Баландина.

Кроме того, вчера был арестован на 30 суток основатель ФБК Алексей Навальный за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 141 УК РФ и допросе организаторов и участников несогласованных митингов и пикетов в защиту не допущенных к выборам кандидатов. Имена фигурантов не называются.

О рассмотрении апелляции читайте в публикации “Ъ” «Совет по правам кандидатов».