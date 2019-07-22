Главные новости к утру 22 июля

«Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду с 42,03% голосов. Ближайший конкурент «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука отстает почти на 30% голосов (12,65%). Также в Раду проходят партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 8,64%, «Батькивщина» с 8,33% и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» с 6,36%. Подробнее о выборах

Western Union ограничила сумму переводов за границу до 600 тыс. руб. в месяц. Лимиты на сумму переводов ввели, чтобы соблюсти закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. До этого трансграничные переводы были ограничены суммой $5 тыс. за одну операцию.

Инвестиции Китая в США снизились на 90% за время президентства Дональда Трампа. От сокращения инвестиций пострадал целый ряд отраслей, включая рынок недвижимости США и стартапы Кремниевой долины. Кроме того, под угрозой оказалась экономика «сельских» штатов, где китайские инвесторы приобрели заводы и создали новые рабочие места.

Высокопоставленный источник в МИД Туркмении сообщил “Ъ”, что слухи о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова — «абсолютная ложь». Сообщения о том, что президент Туркмении якобы скончался от почечной недостаточности, появились еще в пятницу, 20 июля, однако различные российские СМИ и Telegram-каналы подхватили их только на следующий день.

О предстоящих 22 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.