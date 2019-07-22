«Слуга народа» лидирует на выборах в Раду с 42,03% голосов

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду с отрывом от ближайшего конкурента почти в 30% голосов, следует из данных ЦИК. По итогам подсчета 25% протоколов, «Слуга народа» набрала 42,03%, второе место у «Оппозиционной платформы — за Жизнь» Виктора Медведчука с 12,65% , на третьем — партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 8,64%.

Также пятипроцентный барьер преодолели «Батькивщина» с 8,33% и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» — 6,36%.

По подсчетам «Украинской правды», предварительно места в Раде распределятся так: «Слуга народа» — 227, «Оппозиционная платформа — за Жизнь» — 43, «Европейская солидарность» — 27, «Батькивщина» — 26 и «Голос» — 20.

Ранее стали известны результаты экзит-полов. В соответствии с опросом, в Верховную раду проходят пять партий — «Слуга народа» (43,9%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,5%), «Европейская солидарность» (8,9%), «Батькивщина» (7,6%) и «Голос» (6,3%).

О том, как проходили досрочные выборы в Раду, — в материале “Ъ” «Служебное соответствие».