Главные анонсы 22 июля

В Вашингтоне президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

В Москве состоится заседание комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова представит Доклад о деятельности федерального омбудсмена за 2018 год.

Замоскворецкий суд приступит к рассмотрению по существу дела о краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи в Москве в отношении Дениса Чуприкова. Картина была украдена из музея в январе. На следующий день полиция задержала похитителя и нашла картину. После инцидента началась массовая проверка безопасности музеев.Подробнее

В Арбитражном суде Москвы состоится рассмотрение иска Государственной транспортной лизинговой компании к машиностроительному предприятию «Тролза» о взыскании более 763 млн руб. неустойки по договору поставки. Завод не функционирует с начала года. Сложности работы завода усугубились с задержанием генерального директора предприятия Ивана Котвицкого, которого подозревают в даче взятки в 2 млн руб. сотруднику налоговой инспекции. О деле