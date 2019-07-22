Western Union ограничила сумму переводов за границу до 600 тысяч рублей в месяц

Платежная система Western Union ввела лимит на денежные переводы за границу на уровне 600 тыс. руб. в месяц в одну страну, говорится на сайте компании. Новые правила начали действовать с 22 июля, следует из письма, оказавшегося в распоряжении РБК.

В письме говорится, что лимиты на сумму переводов ввели, чтобы соблюсти закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также рекомендации Банка России от 14 января 2019 года, в которых кредитные организации призывают внимательно следить за отдельными операциями клиентов. До этого трансграничные переводы были ограничены суммой $5 тыс. за одну операцию.

В апреле стало известно, что работающие в России системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тыс. руб. в месяц) и Казахстан (до 150 тыс. руб.). По словам источников газеты «Ведомости», таким образом Центробанк борется с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации.

Что еще могут предпринять власти, чтобы справиться с теневыми схемами, читайте в публикации “Ъ FM”.