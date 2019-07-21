Россияне получили серебро среди мужчин в эстафете 4 по 100 м вольным стилем

Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов завоевали серебро в эстафете 4 по 100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу. Они прошли дистанцию за 3 мин 9,07 с.

Золото получила мужская сборная США с результатом 3 минуты 9,06 с. Бронзу завоевали австралийские спортсмены — 3 мин 11,22 с.

Соревнования проходят каждые два года. В 2021 году ЧМ пройдет в японском городе Фукуоке, в 2023 — в Дохе. В 2025 году он состоится в Казани.

О том, что ожидать от чемпионата в этом году, читайте в публикации “Ъ” «Счастливого плавания».