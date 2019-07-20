Главные новости к утру 20 июля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил в Ормузском проливе танкер Stena Impero за нарушение международных правил судоходства. На борту судна находилось 23 члена экипажа, среди которых трое россиян. Великобритания, под флагом которой шло судно, готова использовать дипломатические пути решения вопроса с иранским властями. При этом Лондон назвал задержание танкера неприемлемым и пригрозил решительным ответом Ирану. Второе судно Mesdar, шедшее под флагом Либерии, после вынесенного предупреждения продолжило свой курс.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд сообщил о готовности разместить в королевстве военный контингент США для укрепления безопасности в регионе. Глава Пентагона одобрил это решение. Также стало известно, что компания Lockheed Martin заключила соглашение с Минобороны США на $1,48 млрд на создание системы противоракетной обороны THAAD для Саудовской Аравии.

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-». Прогноз изменения рейтинга — «стабильный». Аналогичный рейтинг S&P публиковало в январе 2019 года. Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что рыночная оценка суверенного рейтинга страны выше, чем оценка рейтингового агентства.

В Нижнем Новгороде арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев по обвинению в особо крупном мошенничестве при строительстве объектов АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», которое производит элементы зенитных ракетных систем С-400, С-500 и «Витязь», а также радиолокационные комплексы. Предполагаемый ущерб от аферы превысил 250 млн руб.

Владимир Путин рассказал в интервью Оливеру Стоуну, опубликованному на сайте Кремля, об отношениях с Медведчуком, Украиной и США. Он рассказал, что ему не известны детали плана по прекращению боевых действий на востоке Украины. Фрагменты интервью вошли в фильм «В борьбе за Украину». Его премьера в РФ состоялась 19 июля на канале «Россия 1».

Кандидат от партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что отказывается от участия в выборах в Верховную раду. В своем видеообращении, опубликованном в Facebook, экс-президент Грузии заявил, что желает партии президента Украины Владимира Зеленского взять большинство в парламенте и сформировать свое правительство.

Сборная Алжира по футболу обыграла команду Сенегала в финале Кубка африканских наций в Египте. Матч закончился со счетом 1:0. Гол забил Багдад Бунеджа (2-я минута). Для сборной Алжира это вторая победа на Кубке африканских наций. Ранее алжирские футболисты становились победителями в 1990 году.