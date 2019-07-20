Саакашвили решил снять свою партию с выборов в Раду

Кандидат от партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что отказывается от участия в выборах в Верховную раду. В своем видеообращении, опубликованном в Facebook экс-президент Грузии, он заявил, что желает партии президента Украины Владимира Зеленского взять большинство в парламенте и сформировать свое правительство.

«Думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам. Поэтому каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые все-таки нам могут не позволить пройти в Раду, “Слуга народа” не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство»,— говорится в обращении.

Ранее Центризбирком Украины отказывался регистрировать кандидата от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. ЦИК постановил, что созыв и проведение внеочередного съезда партии, а также утверждение списка кандидатов прошло с нарушением требований устава партии. Однако суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы и отклонил его жалобу. В итоге господина Саакашвили зарегистрировали на выборы.

Досрочные выборы депутатов Верховной рады состоятся 21 июля. 20 июля на Украине начался «день тишины», когда запрещена предвыборная агитация.

Согласно опросам за партию господина Зеленского «Слуга народа» готовы проголосовать 49,5% украинцев. Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддерживают 10,5%, партию «Европейская солидарность» — 7,7%, партию «Батькивщина» — 6,9%. Партии «Голос» и «Сила и честь» набирают 5,9% и 3,8% соответственно. За «Оппозиционный блок» выступают 3,1% респондентов.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «"Слугами" вперед».