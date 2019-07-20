Владимир Путин рассказал Оливеру Стоуну об отношениях с Медведчуком, Украиной и США

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, опубликованному на сайте Кремля, заявил, что у него «во многом разные позиции» с украинским политиком, главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. Он рассказал, что ему не известны детали плана по прекращению боевых действий на востоке Украины.

«Он говорил мне что-то и о своих планах, касающихся Донбасса. Но я не знаю его деталей. Во всяком случае, мне кажется абсолютно правильным, что он призывает вести прямой диалог с людьми, которые живут в Донбассе»,— сказал господин Путин. Он также рассказал, что стал крестным отцом его дочери, потому что «в православной традиции отказываться нельзя». В ответ на это Оливер Стоун попросил стать Владимира Путина крестным отцом для его 22-летней дочери, «воспитанной в христианской традиции». Президент предложил поинтересоваться ее мнением и не дал однозначного ответа.

В ходе интервью также был затронут вопрос конфронтация между США и Ираном. «Нас это очень беспокоит. Потому что вблизи наших границ это происходит. Это может дестабилизировать ситуацию вокруг Ирана, затронуть некоторые страны, с которыми у нас очень тесные, близкие отношения, вызвать дополнительные волны беженцев в большом количестве, может нанести существенный ущерб мировой экономике и мировой энергетике»,— сказал Владимир Путин. Он в очередной раз отверг информацию о вмешательстве России в выборы в США. А также косвенно подтвердил, что власти Украины во время выборов американского президента в 2016 году импонировали Хиллари Клинтон.

«Я не думаю, что это можно трактовать как вмешательство со стороны украинского государства. Но точно совершенно, что украинские олигархи передавали деньги оппонентам Трампа. Делали они это самостоятельно либо с ведома властей – я не знаю, — сказал президент России.— Они исходили из того, что госпожа Клинтон победит, и все делали для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность будущим американским властям. Здесь ничего такого особенного нет. Пытались создать уже благоприятное о себе мнение у будущего президента».

В завершении разговора Оливер Стоун спросил Владимира Путина о Сергее Скрипале. Он поинтересовался, могли ли британские спецслужбы отравить бывшего сотрудника ГРУ, чтобы помешать ему вернуться в Россию, чтобы передать некие сведения. «Сомневаюсь. Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация?»,— ответил президент.

Отмечается, что интервью состоялось 19 июня 2019 года в Кремле. Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал интервью Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину». Документальный фильм господина Стоуна и режиссера-документалиста Игоря Лопатенка рассказывает о событиях на Украине после Майдана. Его премьера в РФ состоялась 19 июля на канале «Россия 1». В 2017 году господин Стоун снял четырехсерийный документальный фильм о российском президенте «Путин».

Почему прошлый фильм назвали агитацией — в материале “Ъ FM”.