Из-за гибели 25 человек при наводнении в Иркутской области возбуждено дело о халатности

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области. В сообщении на сайте ведомства не уточняются детали уголовного дела, ход расследования которого обсуждался на совещании председателя СКР Александра Бастрыкина с сотрудниками следственного управления СКР по Иркутской области в Братске.

«Глава ведомства передал материалы процессуальных проверок и уголовного дела, связанных с паводками, в производство следователей центрального аппарата СК России для их оперативного изучения и всестороннего расследования»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Также господин Бастрыкин поручил «максимально тщательно исследовать все обстоятельства, связанные с трагическими последствиями, и установить всех лиц, проявивших халатность».

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, в результате которого оказались затопленными около 100 населенных пунктов. Погибли 25 человек, разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Полностью или частично имущества лишилось около 33 тыс. человек. По предварительным данным, ущерб составил 29 млрд руб.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин пообщался с местными жителями Иркутской области, а затем провел совещание по ликвидации последствий ЧП. Он назвал эту работу неудовлетворительной, отметив, что до зимы остается не так много времени. Вице-премьер России Виталий Мутко на совещании сказал президенту, что закончить работы по строительству жилья можно будет только к третьему кварталу 2020 года.

О разрушительном паводке — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».