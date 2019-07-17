Главные новости к утру 17 июля

Глава МИДа Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Москва и Тбилиси восстановят дружеские отношения. Нынешний кризис вызван действиями грузинских политиков, добивающихся «узкокорыстных целей», заявил министр. Если «угрозы безопасности россиян» будут устранены, Россия обещает снять все введенные ограничения. Почему в Москве передумали вводить санкции

Гордума Комсомольска-на-Амуре приняла досрочную отставку мэра города Андрея Климова, сообщили “Ъ” в пресс-службе администрации города. Полномочия политика истекали в сентябре текущего года. Прошение об отставке было подано на фоне критики со стороны губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Преподаватели англо-американской школы в Москве не смогли оформить визы в Россию. Из-за этого учебное заведение, в котором учится около 1,2 тыс. детей иностранных дипломатов и бизнесменов, может прекратить работу. В Вашингтоне полагают, что таким образом российские власти пытаются оказать давление на США.

На фоне успешного сезона-2018 отели Турции подняли цены, и этим летом загрузка курортов составит 70–90% даже на пике сезона. В связи с этим гостиницы снижают цены для российских туристов и предлагают скидки в среднем 10–15%.

О предстоящих 17 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.