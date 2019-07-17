Лавров заявил о возможном возобновлении полетов в Грузию

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что кризис в отношениях Москвы и Тбилиси вызван действиями грузинских политиков, добивающихся «узкокорыстных целей». Несмотря на это, в дальнейшем страны восстановят добрососедские отношения, уверен он.

«Что касается Грузии, то убежден: ее народ не считает россиян врагами. К сожалению, сегодня мы видим, как некоторые политики этой страны соревнуются в антироссийской риторике для достижения своих узкокорыстных, конъюнктурных целей»,— сказал министр в интервью «Аргументам и фактам».

Господин Лавров также добавил, что принятые в отношении Грузии ограничения могут быть отменены, если «будут устранены угрозы безопасности россиян». «В случае если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию. Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии»,— подытожил глава МИД.

Напомним, к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией привел инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым, который во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия занял кресло главы парламента Грузии.

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С 8 июля запрещено прямое авиасообщение с Грузией. 9 июля президент России не поддержал идею Госдумы ввести экономические санкции против Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также рассчитывает на прекращение роста напряженности в отношениях с Россией. В понедельник, 15 июля, депутаты заявили о готовности снимать ограничения с Грузии.