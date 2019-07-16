Главные новости к утру 16 июля

Российские зенитные управляемые ракеты, входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны. По данным аналитиков компания Stratfor, эффективность системы этого типа варьируется в зависимости от противника, которому противостоит. О поставках С-400 Турции

Польский аналитик предсказал падение рубля на 9%. Снижение по отношению к доллару США случится к концу года. О решениях ЦБ

Число жителей подтопленных районов Иркутской области, госпитализированных с начала паводка, превысило 700 человек. За двое суток медицинская помощь потребовалась 144 пострадавшим, 78 из них госпитализированы.

Главы МИДов стран Евросоюза на заседании в Брюсселе одобрили введение санкций против Турции за геологоразведку на шельфе, который Кипр называет своей исключительной экономической зоной. ЕС намерен сократить финансовую поддержку Турции и приостановить переговоры по соглашению о воздушных перевозках. Подробнее

О предстоящих 16 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.