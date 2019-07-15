Польский аналитик предсказал падение рубля на 9%

Аналитик крупнейшего польского банка PKO Ярослав Косатый, который ранее предсказал рост российского рубля во втором квартале, теперь представил пессимистичный прогноз, передает Bloomberg. По мнению господина Косатого, переход Банка России к смягчению денежно-кредитной политики является причиной, из-за которой к концу года курс рубля снизится примерно на 9,1% по отношению к доллару США к концу года. Эксперт учитывает фактор вложений иностранными инвесторами средств в местные ОФЗ при своей оценке.

«Снижение ставок ФРС США не будет достаточным для поддержания ожиданий рынка в этом вопросе»,— говорит аналитик. «Негативные последствия снижения ставки Центробанком России будут преобладать над позитивными эффектами действий ФРС». По прогнозу Ярослава Косатого, за доллар будут давать 69 руб., другие аналитики, опрошенные Bloomberg, называют цифру 65 руб.

Банк России на июльском заседании будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки, в том числе возможно обсуждение движения вниз не на стандартный шаг в 0,25 процентного пункта, но и на 0,5 процентного пункта. Фактически это сильный, хотя и неформальный, сигнал рынкам о том, что ставка с большой вероятностью будет снижена.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Банк России притронулся к ключевой ставке».