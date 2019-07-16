Главные анонсы 16 июля

Состоятся заседания окружных избирательных комиссий, на которых будут приниматься решения о регистрации кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму. Накануне, 15 июля, рассматривались документы главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина (он подал документы на день раньше других). Ему было отказано в регистрации. Вечером на Трубной площади прошла первая акция «За свободу выбора», участники которой снова потребовали допустить до выборов оппозиционных кандидатов, сталкивающихся с выбраковкой собранных подписей. Подробнее

Замоскворецкий суд Москвы проведет предварительное заседание по делу Дениса Чуприкова, предполагаемого похитителя картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Картина была украдена из музея 27 января. На следующий день полиция задержала похитителя и нашла картину. О последствиях похищения картины

Апелляционный суд Амстердама, как ожидается, огласит вердикт по жалобе крымских музеев на решение по делу об экспонатах выставки «Крым. Золотой остров в Черном море» (так называемое «скифское золото»). В 2016 году окружной суд Амстердама решил передать Украине экспонаты, которые были предоставлены в начале 2014 года несколькими крымскими музеями для выставки. Крымские музеи подали апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама. О «скифском золоте»

Во французском Страсбурге пройдет заседание Европарламента. В повестке выборы главы Еврокомиссии. Ранее саммит ЕС, после длительных переговоров, предложил на этот пост министра обороны ФРГ фон дер Ляйен. Социал-демократы и зеленые — вторая и четвертая по численности фракции в Европарламенте нового созыва — назвали ее кандидатуру неприемлемой. О выборах руководства ЕС

Как работает Евросоюз Спецпроект Читать далее

В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) объявят номинантов премии в области телевидения «Эмми». В прошлом году лучшим драматическим сериалом стала «Игра престолов», а комедийным — «Удивительная миссис Мейзел». Подробнее об «Эмми-2018»