Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной

Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле сожалеют, что телемост не состоялся. Его планировали на 12 июля, но NewsOne отказался от этой идеи из-за «угроз физической расправы в отношении журналистов».

Как считает господин Песков, «по всей видимости, пока украинская сторона не готова» к телемосту. «Мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Несмотря на отказ NewsOne от телемоста, Генпрокуратура Украины возбудила против канала дело, расценив действия канала как покушение на госизмену. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку NewsOne.

NewsOne входит в недавно созданный медиахолдинг «Новости», владельцем которого числится депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Тарас Козак. По слухам, собственником телеканала является Виктор Медведчук.

О скандале вокруг украинского телеканала читайте в материале “Ъ” «Между Россией и Украиной рухнул телемост».