Генпрокуратура снова займется поисками багажа

Получить компенсации за утерю багажа в Шереметьево возможно, но это будет непросто. В аэропорту уже во второй раз за лето произошел крупный сбой при выдаче багажа. Люди по несколько дней не могут найти свои вещи. Генпрокуратура проводит очередную проверку. Как получить компенсацию за долгое ожидание? И во сколько оценивается утрата вещей? Разбирались Анна Пестерева и Яна Лубнина.

Оказаться в чужой стране без личных вещей — не о таком отпуске мечтают люди, когда планируют поездку за рубеж. Но в последнее время все больше туристов сталкиваются с такой ситуацией. Вот и мама Арсения, прилетев в Испанию, обнаружила, что багаж пропал. А там были не только одежда и обувь, но жизненно важные лекарства. Сам Арсений пытался из Москвы помочь найти потерянное, звонил перевозчику, но там ему сказали, что придется подождать: «Прошло более суток после того, как они прилетели. Информации по багажу в принципе не было.

Мне отказались помочь, сославшись на то, что якобы потерянный чемодан ищется в течение минимум пяти дней.

Естественно, там были личные вещи, одежда и лекарства, что, наверное, самое важное. Если они будут искать минимум пять дней, то за это время отпуск подойдет практически к концу, и это будет совершенно бессмысленно».

Интересы пассажиров защищает российское законодательство. Правда, щедрого возмещения оно не предполагает: 600 руб. за один килограмм — именно столько заплатит перевозчик за утраченные вещи. Но и этих скромных средств придется ждать долго, отмечает управляющий партнер организации по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин. А получить компенсацию за багаж, который несколько дней искали и все-таки нашли, практически невозможно. «Можно попытаться взыскать 25 руб. за каждый час задержки. Но такое у нас не особо практикуется. Багаж считается потерянным, когда прошел 21 день с момента пропажи. Если вы прилетели в город, который не является местом вашего основного жительства, вы можете купить вещи первой необходимости и потом подать претензию в авиакомпанию, чтобы вам возместили их стоимость», — говорит Лухин.

Даже положенную по закону компенсацию могут не выплатить. Она возможна только в случае ответственности перевозчика, поясняет директор по развитию страхования Национального союза страховщиков ответственности Светлана Гусар. Что делать, если багаж потеряли уже на земле службы аэропорта, в документах не говорится. «Привязка к выплатам за имущество непосредственным образом связана с самим процессом транспортировки, в законе говорится только о случаях причинения вреда. Перевозка завершена, как только человека высадили. В 99% случаев багаж находится просто по прошествии какого-то времени», — утверждает Гусар.

Сбои в Шереметьево, судя по всему, относятся именно к таким случаям. Ответственность за проблемы, возникшие в начале июня, транспортная прокуратура возложила не на авиакомпании, а на оператора «Шереметьево Хэндлинг», который занимается обслуживанием багажа. Защитить пассажира от всех случаев утери его вещей должна страховка, но и здесь есть нюансы. Часто программы не гарантируют полное возмещение потерянного имущества, заметил замгендиректора по авиационному страхованию «АльфаСтрахование» Илья Кабачник: «Как правило это упрощенная процедура при утрате багажа — чтобы не возиться с обоснованием стоимости, вводятся фиксированные суммы. Они, естественно, могут не покрывать полную цену утраченного имущества, но зато это очень просто».

В начале июня, когда в Шереметьево произошел первый сбой, там пообещали исправить ситуацию к концу месяца. Но сдержать слово не получилось. Из-за новых проблем в аэропорту скопилось около 1,5 тыс. потерянных чемоданов. Еще несколько тыс. отправились вслед за владельцами с задержкой. В аэропорту сказали, что все случилось из-за грозы и сезонного наплыва пассажиров. Но летние отпуска для многих еще впереди, не говоря уже о бархатном сезоне.

После жалоб пассажиров транспортная прокуратура возбудила 18 дел об административных нарушениях за оказание некачественных услуг населению.