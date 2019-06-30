«Ведомости» сообщили о масштабном сбое в обслуживании багажа в Шереметьево

У компании «Шереметьево Хендлинг» (100%-ная «дочка» аэропорта «Шереметьево») в выходные возникли сложности с обработкой багажа. 29 и 30 июня около 9 тыс. единиц багажа не было отправлено по назначению, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний, летающих из Шереметьево. Багаж досылается вслед пассажирам на следующих рейсах, сообщили они.

«Информацию по 9000 единицам не отправленного багажа не подтверждаем»,— заявил представитель аэропорта.

«Вследствие высокой грозовой активности в пятницу часть рейсов прибыла в Шереметьево с опозданием. Запланированные пассажирами трансферные стыковки не состоялись. Данная ситуация привела к скоплению порядка 1500 единиц багажа, который в настоящее время отправляется по местам назначения»,— сказал он.

Также в Шереметьево сообщили, что в терминале D порядка 30 минут не функционировала багажная лента, проблема устранена.

«Аэрофлот» и Nordwind (крупнейшие перевозчики аэропорта) от комментариев отказались.

В пятницу, 28 июня, продолжающиеся дожди в Москве вызвали затопление одной из дорог к аэропорту Шереметьево. Под воду, по словам очевидцев, ушла одна из стоянок самолетов и площадь у терминала B, так что пассажирам пришлось добираться в здание аэровокзала, стоя в кузове грузовиков.

Напомним, в конце мая-начале июня в воздушной гавани уже возникали проблемы с обслуживанием багажа.

Тогда “Ъ” выяснил, что многочасовые задержки в выдаче багажа в аэропорту были связаны с нехваткой грузчиков в дочерней структуре «Шереметьево Хендлинг». Она с конца прошлого года стала обрабатывать весь багаж, который до этого обслуживала структура «Аэрофлота».

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