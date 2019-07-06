СКР подтвердил, что перевернувшийся в Черном море катер был перегружен почти в пять раз

Катамаран, перевернувшийся накануне в Черном море под Туапсе вблизи курортного поселка Джубга, был перегружен почти в пять раз, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР. Судно было рассчитано на 12 человек, однако на борту у него было 55 пассажиров.

«5 июля в 17:50 в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер "Атолл" под управлением жителя Краснодарского края 1963 года рождения. В результате происшествия погибли 2 женщины 1977 и 1985 годов рождения»,— приводит ТАСС пресс-релиз ведомства.

Изначально сообщалось, что на катамаране было 43 человека. Уточненные данные о 55-ти пассажирах позднее привел глава Туапсинского района Анатолий Русин. Следователи возбудили дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Капитан катамарана задержан.