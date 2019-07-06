Власти уточнили число пассажиров на борту перевернувшегося под Туапсе судна

На борту катамарана, перевернувшегося накануне в Черном море под Туапсе вблизи курортного поселка Джубга, были 55 человек, заявил ТАСС глава Туапсинского района Анатолий Русин. Ранее сообщалось о 43 пассажирах, двое из них погибли.

«По уточненным полицией сегодня на утро данным после проведения всех мероприятий, на борту находились 55 человек, 15 из них дети»,— рассказал господин Русин. По его словам, иностранцев среди пассажиров не было.

Часть из тех, кого удалось спасти, намерены продолжить свой отдых. «Есть те, кто уедет сегодня (6 июля), есть те, кто останется отдыхать до воскресенья (7 июля)»,— добавил глава Туапсинского района.

Прогулочный катамаран, рассчитанный на 12 человек, вышел в море 5 июля. Причиной опрокидывания, по предварительным данным, стал перегруз. Следователи возбудили дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Капитан катамарана задержан.