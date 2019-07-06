Главные новости к утру 6 июля

Экс-руководители «Тольяттиазота» приговорены к лишению свободы заочно. Владимир Махлай приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сергей Махлай и Евгений Королев получили девять и восемь с половиной года колонии общего режима соответственно. Собственник компании Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер и второй владелец иностранной организации Эндрю Циви приговорены к девяти и восьми с половиной годам лишения свободы соответственно. Процесс, на котором экс-руководители ТОАЗа обвинялись в хищениях при реализации продукции, длился с февраля 2018 года. В ПАО «ТОАЗ» сообщили, что приговор будет обжалован, назвав уголовное дело «безосновательным и абсурдным».

«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе». Ранее о том, что импорт был приостановлен из-за «слегка завышенной концентрации» органических хлоридов, сообщала газета Handelsblatt со ссылкой на представителя компании Shell.

На юге Калифорнии вновь произошло землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки произошли в 200 км от Лос-Анджелеса на глубине около 10 км. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало. Это уже второе сильное землетрясение за несколько дней. Ранее на юге Калифорнии ввели режим ЧС после землетрясения магнитудой 6,9, которое произошло 4 июля.

Верховный суд Гибралтара продлил еще на две недели срок задержания танкера Grace 1, предположительно поставлявшего нефть в Сирию в обход санкций Евросоюза «в целях проверки соответствия постановлению ЕС 36/2012 о санкциях в отношении Сирии». власти Гибралтара задержали иранский танкер 4 июля. По версии гибралтарских властей, судно должно было доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии. В связи с произошедшим Тегеран выразил Лондону протест, посла Великобритании срочно вызвали в Иран.

Американское Агентство по международному развитию (USAID) представило «Концепцию по противодействию враждебному влиянию Кремля» (Countering Malign Kremlin Influence, CMKI). В документе указывается, что Россия стремится ослабить влияние США в мире и отделить Вашингтон от его союзников и партнеров. Среди инструментов влияния России на другие страны он назвал пропаганду через СМИ и социальные сети, экономическое манипулирование в энергетическом секторе, а также финансовую поддержку прокремлевским политическим партиям или антидемократическим кандидатам на выборах.